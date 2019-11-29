Политика
РБКЗеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады. Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)».
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Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Общество
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
Происшествия
В Албании завершена поисково-спасательная операция после землетрясения
Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Биатлон
Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я
В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Происшествия
Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Общество
Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах
Как планируется улучшать образ Москвы Исходя из технического задания конкурса, главным способом улучшения позиций Москвы в мировых рейтингах станет взаимодействие с авторами, которые их составляют.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Политика
Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что попытка вернуть Донбасс силой станет для Киева самоубийством.
Единоборства
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского бойца MMA Александра Емельяненко с победой в поединке с пауэрлифтером и стронгменом Михаилом Кокляевым.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому противопоказано есть красную икру
«Вечерняя Москва» решила узнать у врача-диетолога Елены Соломатиной, чем полезен этот продукт, кому он противопоказан и какова норма его потребления.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
Общество
Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке
В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» получил награду The Best Event Awards World
Международный культурный проект "Русские сезоны" получил главную награду в номинации "Лучший фестиваль-2019" в престижном международном конкурсе The Best Event Awards World, сообщила пресс-служба Минкультуры в субботу.
Наука
Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Автоспорт
Квят занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби
Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
Авто
Гиперкар Mercedes-AMG One выпустят в 2021 году
Рассказал Майкл Кнеллер и о том, когда машина появится в продаже. Её дебют ожидается в начале 2021 года.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Политика
Российские паспорта получили более 48 тыс. жителей ЛНР
Паспорта РФ по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР "За 2019 год более 96000 жителей ЛНР получили паспортный документ Луганской народной республики, а более 48000 человек уже стали гражданами Российской Федерации", — указано в сообщении, которое распространило агентство.
Политика
Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом
Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.