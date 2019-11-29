Политика

РБКРБКЗеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады. Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)».
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Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

Вести.Ru07:30

Зеленский отменил прапорщиков

Lenta.ruвчера в 05:45

Без прапорщиков: Зеленский изменил воинские звания по образцу НАТО

Газета.Ruвчера в 10:25

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

РБКвчера в 07:36

Бальбек прокомментировал введение новых званий на Украине

РИА Новости07:32

Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине по образцу НАТО

ТК Звездавчера в 05:38

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

ТАССвчера в 05:12
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В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди

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«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Общество

Что изменится в российских законах в декабре 2019 года

1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
РБК 04:02
Происшествия

В Албании завершена поисково-спасательная операция после землетрясения

Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании.
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Спорт

Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке

RT на русском 07:35
Происшествия

Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Коммерсантъ 07:28
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Биатлон

Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я

В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
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Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
Происшествия

Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

ТАСС вчера в 12:15
Общество

Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах

Как планируется улучшать образ Москвы Исходя из технического задания конкурса, главным способом улучшения позиций Москвы в мировых рейтингах станет взаимодействие с авторами, которые их составляют.
РБК 03:00
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Политика

Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что попытка вернуть Донбасс силой станет для Киева самоубийством.
RT на русском 06:59
Единоборства

Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского бойца MMA Александра Емельяненко с победой в поединке с пауэрлифтером и стронгменом Михаилом Кокляевым.
ProstoProSport 01:26
Здоровье

Диетолог рассказала, кому противопоказано есть красную икру

«Вечерняя Москва» решила узнать у врача-диетолога Елены Соломатиной, чем полезен этот продукт, кому он противопоказан и какова норма его потребления.
Вечерняя Москва 04:19
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ

REGNUM 08:01
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 28 ноября в 07:49
Общество

Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке

В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 28 ноября в 14:30
Культура

Фестиваль «Русские сезоны» получил награду The Best Event Awards World

Международный культурный проект "Русские сезоны" получил главную награду в номинации "Лучший фестиваль-2019" в престижном международном конкурсе The Best Event Awards World, сообщила пресс-служба Минкультуры в субботу.
РИА Новости 07:36
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов

N+1 28 ноября в 10:02
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Автоспорт

Квят занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби

Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
Газета.Ru 06:27
Авто

Гиперкар Mercedes-AMG One выпустят в 2021 году

Рассказал Майкл Кнеллер и о том, когда машина появится в продаже. Её дебют ожидается в начале 2021 года.
Актуальные Новости 06:57
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия

Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
РБК 05:33
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

Российские паспорта получили более 48 тыс. жителей ЛНР

Паспорта РФ по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей ЛНР, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей министерства внутренних дел ЛНР "За 2019 год более 96000 жителей ЛНР получили паспортный документ Луганской народной республики, а более 48000 человек уже стали гражданами Российской Федерации", — указано в сообщении, которое распространило агентство.
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Политика

Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом

Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.
ТАСС 03:41
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