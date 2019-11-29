Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады. Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)».

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Общество Что изменится в российских законах в декабре 2019 года 1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.

Происшествия Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

Общество Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах Как планируется улучшать образ Москвы Исходя из технического задания конкурса, главным способом улучшения позиций Москвы в мировых рейтингах станет взаимодействие с авторами, которые их составляют.

Политика Медведчук назвал самоубийством для Киева попытку вернуть Донбасс силой Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что попытка вернуть Донбасс силой станет для Киева самоубийством.

Единоборства Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского бойца MMA Александра Емельяненко с победой в поединке с пауэрлифтером и стронгменом Михаилом Кокляевым.

Общество Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Авто Гиперкар Mercedes-AMG One выпустят в 2021 году Рассказал Майкл Кнеллер и о том, когда машина появится в продаже. Её дебют ожидается в начале 2021 года.

Общество Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.