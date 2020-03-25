Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 25 марта. Режим будет действовать до 24 апреля.

Экономика Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях По оценке членов ассоциации, среди которых «Мосгортранс», «Ситимобил» и другие, спрос на услуги автобусных, таксомоторных и каршеринговых перевозок снизился на 25–30%, а в секторе корпоративного такси — до 50%.

Политика Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.

Политика Правительство Украины ввело по всей стране режим ЧС Правительство Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, а также продлило карантин до 24 апреля.

Общество Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.

Общество Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.

Энергетика Мировые цены на нефть вновь начинают расти Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.

Единоборства Шлеменко ответил на брошенный Александром Емельяненко вызов Бывший чемпион Bellator (промоутерская компания боев) в среднем весе Александр Шлеменко сообщил, что готов принять вызов Александра Емельяненко, но по правилам ММА.

Экономика Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Финансы Рубль ускорил падение после начала выступления Путина К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.