Коронавирус
ИзвестияНа Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса
Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 25 марта. Режим будет действовать до 24 апреля.
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