Коронавирус

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Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 25 марта. Режим будет действовать до 24 апреля.
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На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Известия07:51

Не путать с чрезвычайным положением! Украина объявила чрезвычайную ситуацию

REGNUM07:36

Власти Украины ввели в стране режим чрезвычайной ситуации

Новая газета09:01

Украина может объявить режим ЧС по всей стране

News.ru07:36

Украина вводит режим ЧС

Росбалт08:29

Власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации в стране

Дождь08:11

На Украине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Life.ru08:02
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Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Общество

На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы

Эхо Москвы 09:33
Политика

Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу

Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 11:13
Экономика

Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях

По оценке членов ассоциации, среди которых «Мосгортранс», «Ситимобил» и другие, спрос на услуги автобусных, таксомоторных и каршеринговых перевозок снизился на 25–30%, а в секторе корпоративного такси — до 50%.
РБК 11:28
Политика

Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции

Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
Труд вчера в 09:07
Политика

Правительство Украины ввело по всей стране режим ЧС

Правительство Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, а также продлило карантин до 24 апреля.
Ридус 10:07
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Больничные и выплаты по безработице увеличат до МРОТ в России

Больничные и выплаты по безработице увеличат до минимального размера оплаты труда (МРОТ).
ИА Удмуртия 10:25
Общество

Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Ведомости 09:25
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начинают расти

Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.
Inc-news.ru 01:07
Единоборства

Шлеменко ответил на брошенный Александром Емельяненко вызов

Бывший чемпион Bellator (промоутерская компания боев) в среднем весе Александр Шлеменко сообщил, что готов принять вызов Александра Емельяненко, но по правилам ММА.
РБК 00:19
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
Технологии

В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.
RT на русском 11:16
Здоровье

Орчанин прилетел из Мексики и неделю ходил на работу

Орчанин прилетел из Мексики и не стал уходить в изоляцию.
1743.ru 10:29
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Общество

В Челябинской области введен второй «пакет» карантинных мер

Губернатор Алексей Текслер ввел в Челябинской области второй "пакет" карантинных ограничений по коронавирусу.
Российская газета 11:52
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru 10:54
Общество

Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места

Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:50
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru 09:59
Происшествия

В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 10:34
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Армия и оружие

Аналитики Sohu объяснили, почему Россия готова помогать другим странам

Китайские аналитики напомнили о том, что несколько лет назад государства Евросоюза ввели против России санкции, Италия была в числе этих стран.
ПолитРоссия вчера в 13:17
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
Общество

Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Говорит Москва вчера в 09:31
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
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