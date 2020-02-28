Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией в пятницу, 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019. Об этом рассказал в эфире телеканала «1+1» глава украинского МВД Арсен Аваков.

На Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России

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