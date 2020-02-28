Политика
ИзвестияНа Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России
Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией в пятницу, 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019. Об этом рассказал в эфире телеканала «1+1» глава украинского МВД Арсен Аваков.
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Армия и оружие
Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33
Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Общество
В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
Политика
Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне
Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Биатлон
IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ
Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Политика
Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу
Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Политика
В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля
26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
Транспорт
В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля
Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения должен рассчитываться исходя из коэффициента стоимости автомобиля, заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в четверг, 27 февраля.
Общество
Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя
Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Экономика
СМИ узнали о планах «Дом.рф» покрыть спрос на все лифты в России
«Дом.РФ» планирует расширять лифтовое производство, которое по завершении этого процесса может покрыть всю потребность российского рынка в лифтах.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Бренд Hyundai представил новый автомобиль на своем заводе близ Петербурга.
Политика
Охрана посольства РФ в Анкаре усилена
Защита посольства РФ в Анкаре была усилена на фоне гибели 33 военных в сирийском Идлибе.
Происшествия
Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста
Хоккей
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы
Кино
Телеканал «Звезда» расскажет о подвиге брянского бойца Олега Ермакова
Как рассказывают «Брянские новости», во вторник, 3 марта 2020 года, телеканал «Звезда» покажет фильм из документального цикла «Легенды армии» о подвиге брянского бойца – командира взвода разведки 234-го парашютно-десантного полка, Героя России О. Ермакова.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Биатлон
Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
Происшествия
Депутат заксобрания Красноярского края получил восемь лет за взятку
Суд Железнодорожного района Красноярска признал виновным в получении взятки в особо крупном размере депутата краевого законодательного собрания Сергея Титова и приговорил его к 8 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
Единоборства
Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.