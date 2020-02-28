Политика
Газета.RuНа Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на главу украинского МВД Арсена Авакова. По его словам, у ведомства уже имеется протокол действий для пограничников.
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Мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в Донбассе. И несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры.
— Арсен Аваков, украинский политикФАН 18:22
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