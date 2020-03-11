Общество

Газета.RuГазета.RuНа Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутата Верховной рады Викторию Сюмар. Карантин будет действовать с 12 марта по 3 апреля.
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с чего всё началось
Правительство Украины вводит трехнедельный карантин для всех образовательных учреждений и отменяет массовые мероприятия численностью более 200 человек, информация о мерах против распространения коронавируса опубликована
 на официальном сайте Верховной рады.
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