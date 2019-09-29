Политика
RT на русскомНа Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
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с чего всё началось
Запад отказался от поддержки Украины и теперь на стороне России, которая всё больше укрепляет свои позиции в мире, об этом заявил в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.Life.ruвчера в 20:41
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Украинский эксперт: Запад отказался от поддержки Киева и перешел на сторону России
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