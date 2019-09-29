Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
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с чего всё началось
Запад отказался от поддержки Украины и теперь на стороне России, которая всё больше укрепляет свои позиции в мире, об этом заявил в эфире интернет-канала UkrLife
 директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Life.ruвчера в 20:41

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Футбол

«Локомотив» показал эмоции в раздевалке после победы над «Зенитом»

Пресс-служба московского «Локомотива» поделилась видео с эмоциями футболистов после победы над «Зенитом» (1:0) в 11-м туре РПЛ.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
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Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
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С 29 сентября введен новый обязательный документ для приема на работу

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Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
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Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
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Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

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Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах должны были указывать информацию, полученную только из первых рук, сообщает The Federalist.
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