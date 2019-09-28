Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
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с чего всё началось
Запад отказался от поддержки Украины и теперь на стороне России, которая всё больше укрепляет свои позиции в мире, об этом заявил в эфире интернет-канала UkrLife
 директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
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Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
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"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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