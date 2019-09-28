с чего всё началось

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

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