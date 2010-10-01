Экономика
REGNUMНа Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег». С завтрашнего дня монеты перестанут принимать при расчётах за товары и услуги, а Национальны банк Украины начнёт мероприятия по их изъятию.
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Часть денег с 1 октября перестанут принимать, зато появится купюра в 1000 гривен, — народ просють
Голос Правды26 сентября в 21:28
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.
РИА Новости 09:47
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
В Париже началось прощание с Жаком Шираком
В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.
Вести.Ru 05:13
Интернет
В Android появилась новая функция
В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает Android Police.
РИА Новости 08:51
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России
Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.
OAnews вчера в 02:09
Авто
Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» появится в РФ
1 октября в российских дилерских центрах появится новая ограниченная версия Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам известного блокбастера «Терминатор: Темные судьбы».
32CARS.ru 04:12
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform вчера в 05:48
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты
Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Общество
Гордеев поручил разобраться с обманом потребителей на этикетках продуктов
По итогам встречи Протасов направил Гордееву письмо (копия есть у РБК), в котором просит вице-премьера поручить профильным ведомствам — Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу и Роскачеству — проработать вопрос о внесении изменений в техрегламент о маркировке пищевой продукции, чтобы устранить проблему обмана потребителей.
РБК 09:00
Общество
ФНС предупредила о мошеннических письмах о налогах
Ранее пользователь Facebook Денис Виленский сообщил, что получил письмо, якобы из налоговой инспекции, с требованием оплатить налоговые сборы.
Rambler News Service 09:03
Шоу-бизнес
Собчак станет ведущей «Пусть говорят»
МР7.ру 04:56
Политика
На митинге на проспекте Сахарова в воскресенье, по некоторым данным, полицейские работали под видом журналистов
Как утверждает один из организаторов акции, представитель Либертарианской партии Михаил Светов, были замечены по меньшей мере двое полицейских с камерами и пресс-картами телеканала ТВЦ. По его словам, когда организаторы попросили у этих людей предъявить документы, они достали удостоверения полицейских.
Эхо Москвы 09:32
Армия и оружие
Британский генерал заявил, что страна находится в состоянии войны
Великобритания вынуждена постоянно находиться в состоянии войны в связи с кибератаками с территории России и других стран, приводит слова главы британского Штаба обороны генерала Николаса Картера газета Daily Telegraph.
Московский Комсомолец 00:51
Авто
Почти 300 кроссоверов BMW X3 попали под отзыв в России
В ближайшее время уполномоченные представители изготовителя ООО «БМВ Русланд Трейдинг» свяжутся с владельцами BMW X3, подпадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Тарантас Ньюс 06:57
Экономика
В России может подорожать молочная продукция
В России цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% уже в ноябре этого года. Причиной называют запуск новой системы контроля качества.
ДЕЛА.ru вчера в 23:43
Политика
Журналист ВГТРК показал место убийства российских журналистов в ЦАР
Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал место убийства российских журналистов в ЦАР.
РИА Новости 06:32
Футбол
Капитан «Дерби» пропустит 15 месяцев после ДТП, которое спровоцировали его нетрезвые одноклубники
33-летний ирландец получил серьезные травмы связок обоих коленей, попав в ДТП, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 09:15
Гаджеты
В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11
Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12