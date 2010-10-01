С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег». С завтрашнего дня монеты перестанут принимать при расчётах за товары и услуги, а Национальны банк Украины начнёт мероприятия по их изъятию.

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

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