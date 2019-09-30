Экономика

REGNUMREGNUMНа Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег». С завтрашнего дня монеты перестанут принимать при расчётах за товары и услуги, а Национальны банк Украины начнёт мероприятия по их изъятию.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Украина частично откажется от мелочи с 1 октября

News.ruвчера в 09:24

На Украине лишились возможности расплатиться монетами в 1, 2 и 5 коп

РБКвчера в 17:00

Украина избавится от мелочи

Lenta.ruвчера в 12:25

На Украине запретили рассчитываться мелкими монетами

Экономика сегоднявчера в 09:53

Памятные монеты можно обменять в Банке «Приморье»

SIA.ruвчера в 23:45

Украина с 1 октября откажется от использования мелких монет

ТАССвчера в 08:04

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

REGNUMвчера в 04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:07, Вашингтон
Спорт

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

RT на русском вчера в 17:31
Культура

Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра

Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru вчера в 12:19
Происшествия

Названа причина подачи тока по батареям жилого дома в Воронеже

Известия вчера в 21:01
Экономика

Кудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн

В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
РБК вчера в 10:26
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Авто

Названы топ-10 марок по объему рынка SUV с пробегом в РФ

Автоновости дня 28 сентября в 00:56
Происшествия

Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада

РБК 00:00
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Кино

Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде

РИА Новости вчера в 08:14
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК вчера в 09:36
Спорт

WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории

Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 06:59
Политика

МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой

Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru вчера в 22:33
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском вчера в 02:35
Экономика

«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении

Зачем Зюзин решил выкупить долю в Эльге Компания "Мечел" Игоря Зюзина, которая контролирует 51% Эльгинского месторождения, приняла оферту одного из своих основных кредиторов — Газпромбанка (ГПБ) — о выкупе части пакета в этом проекте — 34 из 49%.
РБК вчера в 10:50
Космос

С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Здоровье

Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52
Политика

Мадуро назвал Россию великой державой XXI века

Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru вчера в 22:14
Наука

С улыбкой по жизни. Ученые научились восстанавливать зубную эмаль раз и навсегда

ГТРК Южный Урал 28 сентября в 05:43
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева родилась дочь

29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Общество

Штат областных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тыс. сотрудников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой Telegram-канал «Омбудсмен полиции» и свои источники.
Мой Брянск вчера в 23:41
Хоккей

«Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском вчера в 15:13
Авто

Эксперты объяснили, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине

Эксперты Car.ru рассказали, нужно ли на самом деле греть мотор зимой.
Народные новости вчера в 23:39
Происшествия

В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM вчера в 23:27
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушили

Взгляд.ру вчера в 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное