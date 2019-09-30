Экономика

REGNUMREGNUMНа Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег». С завтрашнего дня монеты перестанут принимать при расчётах за товары и услуги, а Национальны банк Украины начнёт мероприятия по их изъятию.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Памятные монеты можно обменять в Банке «Приморье»

SIA.ruвчера в 23:45

На Украине запретили рассчитываться мелкими монетами

Экономика сегоднявчера в 09:53

Украина избавится от мелочи

Lenta.ruвчера в 12:25

На Украине лишились возможности расплатиться монетами в 1, 2 и 5 коп

РБКвчера в 17:00

Украина частично откажется от мелочи с 1 октября

News.ruвчера в 09:24

Украина с 1 октября откажется от использования мелких монет

ТАССвчера в 08:04

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

REGNUMвчера в 04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Кино

«Король Лев» стал лидером российского проката 2019 года

Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино", по итогам минувшего уик-энда картина заняла первое место в рейтинге самых кассовых кинопроектов России и СНГ за 2019 год.
Kinonews.ru вчера в 13:44
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами

Московский Комсомолец вчера в 05:27
Общество

Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Хоккей

Овечкин: «Хочется оставить свою фамилию в рекордах на долгое время»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий перед стартом нового сезона НХЛ.
ProstoProSport 01:48
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Политика

Белоруссия сочла бессмысленным размещение российской военной базы

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что размещение на белорусской территории российской базы ВВС бессмысленно.
Газета.Ru 02:31
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Игры

Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android

Компания Activision выпустила Call of Duty Mobile. Мобильная версия шутера уже доступна пользователям iOS и Android.
News.ru 02:29
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года

В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Политика

МИД России разочарован реакцией стран НАТО на мораторий по РСМД

В МИД России не видят готовности государств, входящих в НАТО, присоединиться к инициативе российского президента Владимира Путина объявить мораторий на размещение на своей территории ракет малой и средней дальности.
REGNUM 03:07
Гаджеты

Highscreen представила смартфон MAX 3 с мощной батареей на 5000 мАч

The GEEK вчера в 06:40
Общество

В ДНР началась первая перепись населения

Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
Происшествия

В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания

РБК 03:02
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
Российская газета 00:31
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ

Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Экономика

Число непубличных госкомпаний выросло на четверть

Сокращение количества ПАО при росте числа непубличных государственных предприятий скорее является следствием двух прямо не связанных между собой процессов — избавления государства от невыгодных активов (неприбыльных ПАО) и акционирования ГУП, говорят РБК эксперты.
РБК вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»

В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика

Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка

Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru вчера в 13:26
Общество

Москва достигла «барического дна»

Lenta.ru 02:21
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Экономика

Зарплаты бюджетников с 1 октября вырастут на 4,3%

С сегодняшнего дня зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Дмитрия Медведева, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Вести ФМ 02:26
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное