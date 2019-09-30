Экономика
REGNUMНа Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег». С завтрашнего дня монеты перестанут принимать при расчётах за товары и услуги, а Национальны банк Украины начнёт мероприятия по их изъятию.
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Часть денег с 1 октября перестанут принимать, зато появится купюра в 1000 гривен, — народ просють
Голос Правды26 сентября в 21:28
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 06:34
Происшествия
На Сахалине девочка из дома-интерната умерла от ожогов
30 сентября в Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ЦРБ в Тымовском умерла 15-летняя девочка - воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
АСТВ 17:42
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
РБК 05:28
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв на военную службу
Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.
РИА Новости 17:24
Политика
Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 08:44
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Происшествия
Адвокаты рассказали о дополнительной экспертизе по делу Хачатурян
«Дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), проведённая по постановлению следственной группы СК России, подтвердила, что насильственные действия Михаила Хачатуряна нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей Крестины, Ангелины и Марии», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:27
Общество
В онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей
В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».
Известия 12:02
Хоккей
«Авангард» нанес «Металлургу» третье поражение кряду
Советский спорт 14:53
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Армия и оружие
Исламисты напали на военную базу США в Сомали
Московский Комсомолец 06:31
Культура
Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
Народные новости 16:11
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева снова помолодела перед 58-летием
В этом году телеведущая отметит 58-летие, однако она снова помолодела перед предстоящим праздником.
OAnews 10:46
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Политика
Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия 09:24
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов
Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Происшествия
Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
Экономика
Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов
В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Lenta.ru 17:21
Политика
ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по митингам в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов поддержала предложение Бюро ПАСЕ организовать дебаты по протестам в Москве.
РЕН ТВ 06:26
Футбол
Грузины раскритиковали организаторов ЧМ по регби за музыку Меладзе
В матче группового этапа чемпионата мира против Уругвая (33:7), проходившего в городе Кумагая, после каждой попытки в исполнении грузинской сборной на стадионе звучала песня Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня» на русском языке.
Матч ТВ 08:48
Гаджеты
Россияне раскупили все самые дорогие версии новых iPhone
Популярными оказались аппараты iPhone 11 Pro и Pro Max с большим объёмом памяти, а также в новых цветовых решениях, а именно в зеленом и фиолетовом цвете.
Газета DAILY 15:03
Футбол
Дзюба: «Сто процентов вызвал бы Карпина на дуэль»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признался, что вызвал бы на дуэль главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в то время, когда они вместе работали в «Спартаке».
Sport24.ru 15:12