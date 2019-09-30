Экономика
REGNUMНа Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег». С завтрашнего дня монеты перестанут принимать при расчётах за товары и услуги, а Национальны банк Украины начнёт мероприятия по их изъятию.
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Экономика
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
С 1 октября пенсии военных повысятся на два процента — за счет изменения понижающего коэффициента к денежному довольствию.
РИА Новости 01:00
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия
Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы
Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Волейбол
Сегодня в Японии стартует Кубок мира по волейболу среди мужских команд
Эхо Москвы вчера в 23:06
Политика
Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Политика
Партия Курца победила на выборах в Австрии
ТК Звезда 29 сентября в 15:00
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
Здоровье
Павильоны «Здоровая Москва» завершат свою работу 6 октября
Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца недели и закроются 6 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:31
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы
Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Авто
Geely построит завод для производства летающих автомобилей
Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews вчера в 06:32
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Политика
Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС вчера в 23:55
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Армия и оружие
Танк Т-80БВМ при модернизации получил систему управления огнем от Т-90
Модернизированный танк Т-80БВМ оснастили такой же системой управления огнем, как и танки Т-90 и Т-72Б3, с целью унификации изделий.
ТАСС 01:13
Хоккей
«Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
RT на русском вчера в 15:13
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином
Пятый канал вчера в 22:39
Армия и оружие
Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету
На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
Происшествия
Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Газета.Ru вчера в 07:28
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Футбол
Рахимов уволен, Шалимов завтра возглавит «Ахмат»
Новым главным тренером команды станет Игорь Шалимов, который завтра примет команду.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
Происшествия
В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека
REGNUM вчера в 23:27
Общество
В онкоцентре Блохина прокомментировали угрозы врачей уволиться
Онкоцентр Блохина направил письмо на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной и академика Владимира Полякова.
РЕН ТВ вчера в 14:06
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК вчера в 07:59