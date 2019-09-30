Экономика

REGNUMREGNUMНа Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег». С завтрашнего дня монеты перестанут принимать при расчётах за товары и услуги, а Национальны банк Украины начнёт мероприятия по их изъятию.
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Памятные монеты можно обменять в Банке «Приморье»

SIA.ruвчера в 23:45

На Украине лишились возможности расплатиться монетами в 1, 2 и 5 коп

РБКвчера в 17:00

Украина избавится от мелочи

Lenta.ruвчера в 12:25

На Украине запретили рассчитываться мелкими монетами

Экономика сегоднявчера в 09:53

Украина частично откажется от мелочи с 1 октября

News.ruвчера в 09:24

Украина с 1 октября откажется от использования мелких монет

ТАССвчера в 08:04

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

REGNUMвчера в 04:12
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

РБК вчера в 19:11
Экономика

Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября

С 1 октября пенсии военных повысятся на два процента — за счет изменения понижающего коэффициента к денежному довольствию.
РИА Новости 01:00
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы

Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Волейбол

Сегодня в Японии стартует Кубок мира по волейболу среди мужских команд

Эхо Москвы вчера в 23:06
Политика

Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Политика

Партия Курца победила на выборах в Австрии

ТК Звезда 29 сентября в 15:00
Политика

В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
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Павильоны «Здоровая Москва» завершат свою работу 6 октября

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца недели и закроются 6 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:31
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика

Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы

Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Авто

Geely построит завод для производства летающих автомобилей

Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews вчера в 06:32
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Политика

Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС вчера в 23:55
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Армия и оружие

Танк Т-80БВМ при модернизации получил систему управления огнем от Т-90

Модернизированный танк Т-80БВМ оснастили такой же системой управления огнем, как и танки Т-90 и Т-72Б3, с целью унификации изделий.
ТАСС 01:13
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«Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском вчера в 15:13
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Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином

Пятый канал вчера в 22:39
Армия и оружие

Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету

На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Футбол

Рахимов уволен, Шалимов завтра возглавит «Ахмат»

Новым главным тренером команды станет Игорь Шалимов, который завтра примет команду.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
Происшествия

В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM вчера в 23:27
Общество

В онкоцентре Блохина прокомментировали угрозы врачей уволиться

Онкоцентр Блохина направил письмо на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елены Байбариной и академика Владимира Полякова.
РЕН ТВ вчера в 14:06
Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК вчера в 07:59
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