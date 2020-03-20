Коронавирус
REGNUMНа Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом
Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав. Новые заболевшие обнаружены в Киевской и Тернопольской областях.
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Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Политика
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфонами
Сбербанк представил во всех регионах РФ новый сервис Tap on Phone, позволяющий компаниям малого и среднего бизнеса принимать бесконтактные платежи с помощью обычного телефона, применяя его как терминал, проинформировала пресс-служба кредитной организации.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Шоу-бизнес
Попов назвал «совсем грустной» разлуку со Скабеевой из-за коронавируса
В своем Telegram-канале Попов назвал сложившуюся ситуацию «совсем грустной». Коронавирус заставил их семью и команду на время разделиться.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
Общество
На Украине самая высокая смертность от COVID-19, но меньше всего тестов
По состоянию на утро пятницы, по оперативной сводке министерства охраны здоровья, на Украине зарегистрировано всего 26 случаев заражения COVID-19.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Политика
National Interest: США не должны делать из России «изгоя»
Страны Запада должны искать дружбы с Россией, «коллективные связи должны взять верх над старыми обидами», написано в материале National Interest.
Шоу-бизнес
Лана Дель Рей рассталась со своим бойфрендом
Полицейский намекнул на причину расставания со звездой. Как стало известно, Лана Дель Рей и Шон Ларкин больше не вместе.
Общество
Астролога из Читы, гадающую о заражении коронавирусом, «распяли» в эфире Первого канала
Читинский астролог Анютенция Матюшкина, предлагающая за 900 рублей рассчитать по звёздам риск заражения коронавирусом, попала на передачу «На самом деле» в эфире Первого канала, где её «распяли» и «причислили к лику мошенников».
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Культура
Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»
Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого.
Технологии
В России изобрели дистанционный термометр для смартфона
Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.