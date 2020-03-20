Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом

Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав. Новые заболевшие обнаружены в Киевской и Тернопольской областях.
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