Коронавирус
REGNUMНа Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом
Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав. Новые заболевшие обнаружены в Киевской и Тернопольской областях.
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Происшествия
Пожар произошёл в кафе в Подмосковье
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Сьон» уволил Думбья через WhatsApp
Нападающий Сейду Думбья рассказал, как «Сьон» расторг с ним контракт в одностороннем порядке.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Армия и оружие
В США показали симуляцию уничтожения комплексов С-400 и «Тополь-М»
Поставщик оружия для Минобороны США — компания Lockheed Martin Corp — выпустил ролик-симуляцию уничтожения российских боевых систем С-400 и «Тополь-М», пишет Defence Blog.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Экономика
Рыба в России может подорожать вслед за долларом - эксперты
Стоимость рыбной продукции в России из-за роста курсов валют к рублю может подорожать, так как заметный вклад в себестоимость этого товара вносит уровень мировых долларовых цен, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Энергетика
Швейцарский банк назвал условия падения цен на нефть до 10 долларов
Стоимость нефти по десять долларов за баррель марки Brent возможна только в апокалиптическом сценарии, который предполагает резкий спад использования всех видов транспорта, в том числе грузового, а также запрет на перелеты между большинством стран, сказал в интервью РИА Новости руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Экономика
Песков заявил, что волатильность рубля сменится стабильностью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным отнесение рубля к самым слабым валютам мира на основе краткосрочной динамики.
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Здоровье
За сутки в Китае коронавирусом заразились 39 человек
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая опубликовал обновленные данные по ситуации с коронавирусом.
Политика
National Interest: из России опасно делать «изгоя»
Американское издание National Interest в своем новом материале отметило, что Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию и делать из нее "изгоя", которые имели место в прошлом.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Армия и оружие