Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава. Таким образом, за день число инфицированных выросло на три человека.

На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

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