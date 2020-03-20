Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава. Таким образом, за день число инфицированных выросло на три человека.
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На Украине коронавирусом заразились почти 40 человек

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На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

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В Донбассе зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
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В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

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"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
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Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
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Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
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На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
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Чиновник провёл встречу с ветеранами.
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Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

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Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
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Первые виртуальные гонки «Формулы-1» состоятся 22 марта

Первые виртуальные автогонки в классе машин "Формула-1" взамен настоящих, отложенных из-за распространения коронавируса, пройдут с участием некоторых гонщиков 22 марта.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по коронавирусу рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии

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Компания Hyundai представила новое поколение Elantra, которое получила гибридную версию и стала безопаснее.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

Главный инфекционист Ставропольского края заразилась коронавирусом.
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В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

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Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов

Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
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