Здоровье

REGNUMREGNUMНа Украине выздоровели восемь заражённых коронавирусной инфекцией

Киев, 22 марта 2020, 16:19 — REGNUM Восемь человек, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровели на Украине. Об этом 22 марта сообщает Центр общественного здоровья минздрава Украины.
Читать в источнике
Комментировать2

Комментарии

Происшествия

В Вольске в ДТП сгорели две машины

От удара обе машины загорелись. В больницу с травмами доставлен 48-летний водитель иномарки и две его пассажирки 81 и 48 лет.
Про Вольск 06:52
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Политика

Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом

Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика Сегодня вчера в 13:19
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета 20 марта в 06:41
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Происшествия

Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева узнала тайну звезды сериалов и расплакалась

Звезда сериалов Татьяна Абрамова рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о болезни младшего сына в программе «Секрет на миллион».
Lenta.ru 09:33
Музыка

Балалаечник из Перми записал «противовирусный» кавер на хит Little Big

РИА Новости 09:47
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199

Общее число заболевших пневмонией в нашей стране достигло 199. Сутками ранее в оперштабе сообщали о 147 случаях заражения.
Народные новости 19 марта в 11:33
Общество

Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:25
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»

Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
Вечерняя Казань 07:17
Футбол

Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине

Евро-футбол.ру 10:19
Игры

Sony убрала модель Super Mario из Dreams после жалобы Nintendo

Компания Sony Interactive Entertainment заблокировала модель Марио в Dreams, творческом эксклюзиве PlayStation 4. Это случилось после того, как Nintendo пожаловалась на нарушение авторских прав.
3DNews 07:57
Общество

В Брянске выявили первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 22 марта, стало известно, что у жительницы региона выявлен короновирус. Она вернулась из Арабских Эмиратов.
РИА Стрела 07:10
Кино

Фильм о Курской области покажут по федеральному ТВ

Сегодня, 22 марта, на телеканале Россия-24 состоится премьера фильма "Курская норма".
Kurskcity.ru 06:28
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Здоровье

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Вести.Ru 10:40
Здоровье

Врач рассказала, для кого вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок.
РИА Новости 09:17
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
RT на русском 20 марта в 23:55
Общество

Меркель застали за покупкой вина и туалетной бумаги

Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.
Вести.Ru 09:34
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ 08:44
Общество

Назван состав идеального антисептика от коронавируса

От вирусных инфекций защитит антибактериальный гель с высоким процентом этилового спирта в составе.
РИА Новости 08:42
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Хоккей

Рейдеборн: «Русские оказались очень милыми. Я был приятно удивлен»

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями от игры в КХЛ.
Sport24.ru 07:37
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru вчера в 09:27
ещё по теме
Главное