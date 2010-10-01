Здоровье
REGNUMНа Украине выздоровели восемь заражённых коронавирусной инфекцией
Киев, 22 марта 2020, 16:19 — REGNUM Восемь человек, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровели на Украине. Об этом 22 марта сообщает Центр общественного здоровья минздрава Украины.
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В Вольске в ДТП сгорели две машины
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Происшествия
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В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
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Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199
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CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
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Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
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Общество
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Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
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Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине
Игры
Sony убрала модель Super Mario из Dreams после жалобы Nintendo
Компания Sony Interactive Entertainment заблокировала модель Марио в Dreams, творческом эксклюзиве PlayStation 4. Это случилось после того, как Nintendo пожаловалась на нарушение авторских прав.
Общество
В Брянске выявили первый случай заражения коронавирусом
Сегодня, 22 марта, стало известно, что у жительницы региона выявлен короновирус. Она вернулась из Арабских Эмиратов.
Кино
Фильм о Курской области покажут по федеральному ТВ
Сегодня, 22 марта, на телеканале Россия-24 состоится премьера фильма "Курская норма".
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Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
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Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Здоровье
Врач рассказала, для кого вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок.
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
Общество
Меркель застали за покупкой вина и туалетной бумаги
Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.
Общество
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России
Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Общество
Назван состав идеального антисептика от коронавируса
От вирусных инфекций защитит антибактериальный гель с высоким процентом этилового спирта в составе.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
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При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Хоккей
Рейдеборн: «Русские оказались очень милыми. Я был приятно удивлен»
Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился впечатлениями от игры в КХЛ.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.