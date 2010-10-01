Киев, 22 марта 2020, 16:19 — REGNUM Восемь человек, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией, выздоровели на Украине. Об этом 22 марта сообщает Центр общественного здоровья минздрава Украины.

На Украине выздоровели восемь заражённых коронавирусной инфекцией

Происшествия В Вольске в ДТП сгорели две машины От удара обе машины загорелись. В больницу с травмами доставлен 48-летний водитель иномарки и две его пассажирки 81 и 48 лет.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Финансы Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.

Шоу-бизнес Кудрявцева узнала тайну звезды сериалов и расплакалась Звезда сериалов Татьяна Абрамова рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о болезни младшего сына в программе «Секрет на миллион».

Общество Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 Общее число заболевших пневмонией в нашей стране достигло 199. Сутками ранее в оперштабе сообщали о 147 случаях заражения.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Игры Sony убрала модель Super Mario из Dreams после жалобы Nintendo Компания Sony Interactive Entertainment заблокировала модель Марио в Dreams, творческом эксклюзиве PlayStation 4. Это случилось после того, как Nintendo пожаловалась на нарушение авторских прав.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Здоровье Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.

Общество Меркель застали за покупкой вина и туалетной бумаги Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.

Общество Назван состав идеального антисептика от коронавируса От вирусных инфекций защитит антибактериальный гель с высоким процентом этилового спирта в составе.