Происшествия
Lenta.ruНа Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники. Информация об этом опубликована на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР).
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
Финансы
ЦБ предупредил о рисках необоснованного снижения ключевой ставки
Попытки стимулировать экономический рост в России мерами денежно-кредитной политики в нынешних условиях через необоснованное снижение ключевой ставки приведут к масштабным негативным последствиям.
News.ru 13:59
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Экономика
HTC в квартальном отчете показала рост выручки
За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.
Astera 13:16
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Происшествия
В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности
В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности.
Москва 24 13:48
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Футбол
Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
Sport24.ru 12:16
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Происшествия
В Японии тайфун оставил без света 930 тысяч домов
Мощный тайфун «Факсай», накрывший Токио прошлой ночью, оставил без света около 930 тыс. жилищ в городе и соседней с ним префектуре Тиба, передает РИА «Новости» со ссылкой на энергетическую компанию TEPCO.
Росбалт вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.
Дни24 вчера в 10:37
Гаджеты
В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose
Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.
The GEEK 11:35
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия 04:58
Политика
Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.
Газета.Ru 11:36
Теннис
Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Футбол
«Астон Вилла» хочет в январе приобрести Рохо
Бирмингемский клуб хочет приобрести 29-летнего аргентинца в январе, сообщает The Telegraph.
Спорт-Экспресс 13:18
Политика
Россия может выступить против проведения важных переговоров в США
Российская сторона может выступить с предложением о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров в связи с проводимой Вашингтоном визовой войной.
RT на русском 12:23
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета в Нижнем Новгороде
Пассажир рейса СУ 1701 авиакомпании «Аэрофлот» Владивосток – Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода 9 сентября, сообщили агентству Newsroom24 в правоохранительных органах.
Newsroom24 07:05
Экономика
ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства.
Коммерсантъ 12:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Известия вчера в 18:15
Игры
Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК
Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
REGNUM 13:57
Происшествия
В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС
Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Происшествия
В Подмосковье пьяный мужчина напал с ножом на собаку
В подмосковных Химках мужчина с ножом напал на собаку, которая гуляла на поводке с хозяином, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 13:30
Политика
Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским
Газета.Ru 11:35
Шоу-бизнес
Полина Гагарина поздравила мужа с пятилетием свадьбы
Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков, отмечают пятилетие свадьбы.
Телепрограмма 07:04