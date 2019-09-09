Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа Украине взорвалась колонна военной техники

В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники. Информация об этом опубликована на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР).
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

В Херсонской области прогремели взрывы во время движения военной колонны

РИА Новости10:26

На Украине при движении военной колонны взорвался прицеп с ГСМ и взрывоопасными элементами

ТАСС12:15

На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части

RT на русском10:11

На Украине произошел взрыв при движении колонны военной техники

РБК12:49

На Украине взорвалась колонна ВСУ

Московский Комсомолец10:33

На Украине взорвалась колонна военной техники

Lenta.ru10:43

На Украине взорвался прицеп с горюче-смазочными материалами

Газета.Ru13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Экономика

Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий

Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд.
Lenta.ru 11:06
Наука

Археологи нашли в Туве «женский айфон» возрастом более 2 тысяч лет

Пояс найденной женщины украшен китайскими монетами, которые чеканились 2 137 лет назад.
РЕН ТВ 11:22
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Хоккей

Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов

Защитник Зак Веренски договорился о новом контракте с «Коламбусом». Веренски подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.
Sports.ru 11:07
Происшествия

Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека

Вести.Ru 16:29
Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Происшествия

Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

RT на русском 21:21
Футбол

Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте

Вести.Ru 16:40
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество

Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина

«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Армия и оружие

ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки

В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Происшествия

Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали

Газета.Ru 12:11
Здоровье

Бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея

Отмечается, что 24-летний молодой человек по имени Марсело мечтал стать отцом, в связи с чем 45-летняя Вальдира дас-Невес решила осуществить мечту сына.
iReactor 15:25
Политика

В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США

Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика

Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 15:36
Общество

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Происшествия

В детском саду в Чите упал потолок

ТАСС 20:55
Политика

Надежда Савченко стала официально безработной

Вести.Ru 16:01
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Космос

Спутник NASA заснял галактический феномен

Sibnet Новости 07 сентября в 09:49
Авто

Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3

Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили 11:42
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Авто

Показали первые рендеры пикапа Tesla

Компания Tesla в ближайшее время выпустит собственный электрический пикап, фотографии которого уже опубликованы в Сети.
Rusargument 11:52
Происшествия

Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей

Ранее СК сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении 27-летней жительницы города Вилючинска, которая, по версии следствия, утопила в бухте Крашенинникова двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет).
РИА Новости 23:10
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное