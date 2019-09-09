Происшествия
Lenta.ruНа Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники. Информация об этом опубликована на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР).
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Экономика
Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий
Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд.
Lenta.ru 11:06
Наука
Археологи нашли в Туве «женский айфон» возрастом более 2 тысяч лет
Пояс найденной женщины украшен китайскими монетами, которые чеканились 2 137 лет назад.
РЕН ТВ 11:22
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Хоккей
Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов
Защитник Зак Веренски договорился о новом контракте с «Коламбусом». Веренски подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.
Sports.ru 11:07
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM 06:31
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru 12:11
Здоровье
Бразильянка стала суррогатной матерью для сына-гея
Отмечается, что 24-летний молодой человек по имени Марсело мечтал стать отцом, в связи с чем 45-летняя Вальдира дас-Невес решила осуществить мечту сына.
iReactor 15:25
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика
Названа дата новых переговоров России, Украины и ЕК по газу
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября, сообщил источник в Еврокомиссии.
ФАН 06:07
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
Напомним, ранее сеть заполонили комментарии поклонников Билана, оскорбленные его поведением на концерте в Самаре, где певец выступал в нетрезвом виде.
REGNUM 19:04
Политика
Надежда Савченко стала официально безработной
Вести.Ru 16:01
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Космос
Спутник NASA заснял галактический феномен
Sibnet Новости 07 сентября в 09:49
Авто
Volkswagen выводит на рынок самый дешёвый седан Jetta VA3
Осенью текущего года бюджетный суббренд Volkswagen выведет на рынок самый дешевый седан Jetta VA3.
Новые автомобили 11:42
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Авто
Показали первые рендеры пикапа Tesla
Компания Tesla в ближайшее время выпустит собственный электрический пикап, фотографии которого уже опубликованы в Сети.
Rusargument 11:52
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Ранее СК сообщил об уголовном деле, возбуждённом в отношении 27-летней жительницы города Вилючинска, которая, по версии следствия, утопила в бухте Крашенинникова двоих своих детей (1,5 месяца и пяти лет).
РИА Новости 23:10
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12