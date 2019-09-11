Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа Украине взорвались военные склады

На военных складах в Винницкой области Украины произошло несколько взрывов, информацию об этом подтвердили телеканалу «Громадьске» в Минобороны страны. «Пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сказали в ведомстве и уточнили, что было четыре взрыва.
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Спасатели локализовали огонь вблизи арсенала в Винницкой области Украины

РИА Новости07:18

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

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На Украине взорвались военные склады

Lenta.ru06:30

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РЕН ТВ07:01

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