Коронавирус

URA.RuURA.RuНа Украине коронавирус предложили лечить с помощью пакета на голове

Украинские врачи предложили использовать пакеты вместо аппаратов искусственной вентиляции легких при лечении коронавируса. Об этом заявила врач из Харькова Елизавета Шилова.
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На Украине заболевших COVID-19 решили спасать надетым на голову пакетом

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Обозреватель (Украина): украинские врачи хотят спасать больных COVID-19 пакетом на голове (Обозреватель)

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На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

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Украинские врачи будут использовать пластиковые пакеты вместо ИВЛ

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На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

РИА Новостивчера в 19:44

Украинские врачи предложили проводить ИВЛ с помощью пакета на голове

Национальная служба новостей05:53
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Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
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Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
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Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru вчера в 16:37
Общество

В Белоруссии госпитализировали российских строителей с коронавирусом

Минздрав Белоруссии подтвердил информацию о госпитализации группы российских строителей БелАЭС, у которых выявили коронавирус.
BFM.ru 06:50
Общество

Названы самые яркие симптомы коронавируса

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
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Mount & Blade 2 вновь побила собственный рекорд по количеству игроков

ИА Красная Весна 05 апреля в 15:11
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Елизавета Боярская поздравила старшего сына с днем рождения

Накануне, 7 апреля, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Андрей отмечал день рождения, мальчику исполнилось восемь лет.
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Общество

Die Welt констатировала в экономике конец эпохи глобализации

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на немецкую газету Die Welt, это приведет к «концу глобализации».
ToDay News Ufa 00:44
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
Общество

Власти Ростовской области рассказали о новых больных коронавирусом

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, в настоящее время нет пациентов, у которых бы подозревали коронавирусную инфекцию.
РБК Ростов-на-Дону 05:13
Технологии

Sony представила геймпад для PlayStation 5

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Политика

Кремль анонсировал выступление Путина перед совещанием с губернаторами

Российский лидер Владимир Путин перед совещанием с губернаторами регионов выступит с "большим вступительным словом", сообщили в Кремле.
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Происшествия

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:27
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Происшествия

В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов

Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Российская газета 03:37
Авто

GAC сертифицировал минивэн GN8 для России

Компания GAC Motor сертифицировала минивэн GN8 для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Коммерсантъ 05:02
Здоровье

Профсоюз заявил о нарушении прав врачей в Свердловской области

Работающий в Свердловской области профсоюз работников здравоохранения РФ направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину о нарушениях в регионе трудовых прав медиков.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:45
Общество

В Ленобласти коронавирус обнаружили у жителей 32 населенных пунктов

К понедельнику коронавирус обнаружили у жителей 32 населенных пунктов.
Gazeta.SPb 06 апреля в 09:10
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Коммерсантъ вчера в 09:42
Происшествия

В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие

Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
REGNUM 06:23
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Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
Medvestnik.ru вчера в 04:22
Гаджеты

Apple выпустила обновление iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1

Компания Apple официально выпустила обновления операционных систем iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1.
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Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
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Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
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Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из "Холодного сердца".
Piter.tv вчера в 14:01
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Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

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Общество

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

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Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
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