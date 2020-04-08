Коронавирус
URA.RuНа Украине коронавирус предложили лечить с помощью пакета на голове
Украинские врачи предложили использовать пакеты вместо аппаратов искусственной вентиляции легких при лечении коронавируса. Об этом заявила врач из Харькова Елизавета Шилова.
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Украинские врачи предложили проводить ИВЛ с помощью пакета на голове
Национальная служба новостей05:53
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
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В Белоруссии госпитализировали российских строителей с коронавирусом
Минздрав Белоруссии подтвердил информацию о госпитализации группы российских строителей БелАЭС, у которых выявили коронавирус.
Общество
Названы самые яркие симптомы коронавируса
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
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Mount & Blade 2 вновь побила собственный рекорд по количеству игроков
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила старшего сына с днем рождения
Накануне, 7 апреля, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Андрей отмечал день рождения, мальчику исполнилось восемь лет.
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Die Welt констатировала в экономике конец эпохи глобализации
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на немецкую газету Die Welt, это приведет к «концу глобализации».
Общество
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В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
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Власти Ростовской области рассказали о новых больных коронавирусом
По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, в настоящее время нет пациентов, у которых бы подозревали коронавирусную инфекцию.
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
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Кремль анонсировал выступление Путина перед совещанием с губернаторами
Российский лидер Владимир Путин перед совещанием с губернаторами регионов выступит с "большим вступительным словом", сообщили в Кремле.
Происшествия
В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
Общество
В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки
В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Происшествия
В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов
Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Авто
GAC сертифицировал минивэн GN8 для России
Компания GAC Motor сертифицировала минивэн GN8 для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Здоровье
Профсоюз заявил о нарушении прав врачей в Свердловской области
Работающий в Свердловской области профсоюз работников здравоохранения РФ направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину о нарушениях в регионе трудовых прав медиков.
Общество
В Ленобласти коронавирус обнаружили у жителей 32 населенных пунктов
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Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Происшествия
В Екатеринбурге обрушилась строящаяся школа, есть пострадавшие
Екатеринбург, 8 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Строящаяся на севере Екатеринбурга школа № 167 обрушилась на рабочих.
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга запретила совместительство
Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова запретила врачам работу по совместительству.
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Apple выпустила обновление iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1
Компания Apple официально выпустила обновления операционных систем iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Кино
Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»
Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из "Холодного сердца".
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Общество
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.