Украинские врачи предложили использовать пакеты вместо аппаратов искусственной вентиляции легких при лечении коронавируса. Об этом заявила врач из Харькова Елизавета Шилова.

На Украине коронавирус предложили лечить с помощью пакета на голове

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Авто GAC сертифицировал минивэн GN8 для России Компания GAC Motor сертифицировала минивэн GN8 для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Здоровье Профсоюз заявил о нарушении прав врачей в Свердловской области Работающий в Свердловской области профсоюз работников здравоохранения РФ направил обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину о нарушениях в регионе трудовых прав медиков.

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Общество Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.