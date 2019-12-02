На Украине полиция задержала двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета, ресторатора Вячеслава Соболева. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на официальном сайте национальной полиции.

На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

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