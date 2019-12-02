Украинские правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве. Об этом говорится на официальном сайте Национальной полиции страны. В минувшее воскресенье неизвестные в центре украинской столицы обстреляли внедорожник Range Rover.

Задержаны подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата в Киеве

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