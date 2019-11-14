Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подтвердила, что правоохранительные органы задержали мужа депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры.

На Украине задержали мужа депутата «Слуги народа» по запросу России

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