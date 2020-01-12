Происшествия
Газета.RuНа Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Нападение произошло в конце октября 2017 года. Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева. Мужчина ранее обвинялся в покушении на российского президента.
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с чего всё началось
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook напомнил, что неизвестные расстреляли машину Осмаева и Окуевой под Киевом в 2017 году.Телеканал 360°08:42
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Эксперт о раскрытии убийства Окуевой: Закрыть такой висяк — дело чести для министра МВД Украины
Комсомольская правда10:42
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