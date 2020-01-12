с чего всё началось

Нападение произошло в конце октября 2017 года. Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева. Мужчина ранее обвинялся в покушении на российского президента.

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Политика Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Общество В России изменят структуру оплаты труда учителей Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.

Хоккей Квартальнов о поражении от «Адмирала»: «Мы не заслужили победы» Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов признал, что его команда по всем статьям проиграла сегодня во Владивостоке «Адмиралу» (1:5). Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.