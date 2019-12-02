Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка в Киеве, проводятся следственные действия, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины. В воскресенье в центре Киева обстреляли автомобиль, в результате погиб ребенок.
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Задержали двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета

ТАСС06:11

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Рады

РБК07:26

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

РИА Новости07:19

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Lenta.ru06:41

На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

Известия07:50

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Газета.Ru05:57

В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

RT на русском05:55
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Историк-расчленитель напишет книгу об убийстве любовницы-студентки

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Lenta.ru 02:55
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
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Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой

Тестовый заезд для второго прототипа родстера «Крым» был завершён 29 ноября в Туле.
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Стало известно о состоянии Заворотнюк

Друг мужа Анастасии Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы.
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Специалисты Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медпрепаратов из США доказали, что сезонные вакцины, в том числе от гриппа, могут привести к раку.
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Зеленский: власти Украины нашли способ снизить тарифы на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти нашли способ снизить тарифы на отопление почти вполовину.
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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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Проект с самого начала был окружен враньем.
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Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
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Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
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Дочь-трансгендер Джоли и Питта официально стала Джоном

Смена имени произошла с разрешения Джоли и Питта, сообщает New Idea.
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Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
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В Оренбурге обрушился автомобильный мост

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Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
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Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Экс-глава МВД Абхазии отверг причастность к убийству в Сухуме

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ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

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Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

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