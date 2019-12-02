Происшествия

Rambler News ServiceRambler News ServiceНа Украине задержали подозреваемых в убийстве сына депутата

На Украине сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
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На Украине задержали двух подозреваемых в убийстве сына депутата

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В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

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Задержали двух подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета

ТАСС06:11

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Рады

РБК07:26
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На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
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Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
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Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук»

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

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Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Армия и оружие

Турция изучает предложение России по покупке Су-35

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Политика

Зеленский предупредил, что последует за войной в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов урегулировать ситуацию на Донбассе только мирным путем, так как за войной в регионе может разразиться «тотальная война» в Европе.
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Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»

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Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

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Газета.Ru 10:52
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В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
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Происшествия

Аэропорт Шереметьево опроверг информацию о минировании

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево и что в связи с этим сотрудники воздушной гавани усилили меры безопасности.
Вечерняя Москва 10:16
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Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
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Администрация Саратова планирует закупить восемь иномарок на общую сумму 13,6 миллиона рублей.
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Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
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Армия и оружие

Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
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СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
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