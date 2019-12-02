На Украине сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Происшествия В Оренбурге обрушился автомобильный мост На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье Из инфекционной больницы Новочеркасска уволены все врачи Как сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в мэрии Новочеркасска, средний медперсонал все еще оказывает помощь больным в стационаре.

Политика Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке.

Космос Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.

Политика Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Футбол Слуцкий покидает пост главного тренера голландского «Витесса» Российский тренер голландского футбольного клуба "Витесс" подает в отставку, сообщает РИА Новости.

Спорт Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.

Политика Зеленский предупредил, что последует за войной в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов урегулировать ситуацию на Донбассе только мирным путем, так как за войной в регионе может разразиться «тотальная война» в Европе.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.

Политика В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".

Происшествия Аэропорт Шереметьево опроверг информацию о минировании Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево и что в связи с этим сотрудники воздушной гавани усилили меры безопасности.

Общество В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.

Футбол Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча» Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.

Авто Мэрия Саратова закупает восемь иномарок на 13,6 миллиона рублей Администрация Саратова планирует закупить восемь иномарок на общую сумму 13,6 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась, что делала операции на груди Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.