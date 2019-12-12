Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter
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РИА Новости08:31

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Глава МВД Украины: Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

Фонтанка.Ру08:38

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Шеремета

Телеканал 360°08:31

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс08:36

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Дождь08:34

Аваков: Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Эхо Москвы08:32

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости08:31

Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РБК08:37
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