Общество
RT на русскомНа Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полицейские задержали ряд протестующих против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая. Об этом он заявил во время общения с жителями Полтавской области, которое транслировал телеканал «Наш».
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Происшествия
СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске
Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвинили в получении взятки
Бывшую помощницу заместителя председателя правительства Анастасию Алексееву обвинили во взяточничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда.
Здоровье
В Минздраве заявили, что у них нет денег для помощи детям с СМА
По подсчетам министерства, с 2021 года на закупку препаратов для всех российских больных СМА потребуется 38 миллиардов рублей.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Футбол
Брюгге — Манчестер Юнайтед 0:0 (1-й тайм)
В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
В ПФР рассказали о деталях перехода на электронные трудовые книжки
"Обращаю внимание, если подал заявление в электронном виде, а спустя один-три месяца решил перейти обратно на бумажную, то такой нормы в законе нет", – цитирует News.ru слова главы департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Натальи Белянцевой.
Политика
Поклонская посвятила стихотворение Шнурову
Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Происшествия
Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан мечети в Лондоне
Вооружённый ножом мужчина напал на прихожан мечети, расположенной неподалёку от Риджентс-парка в Лондоне.
Политика
Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции
В России хотят закрепить в Конституции положения о неприкосновенности президента по окончании его полномочий.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
В Казани задержали трех участников экстремистской организации
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Армия и оружие
Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Политика
Завтра ОБСЕ представит доклад по расследованию убийства Бориса Немцова
В четверг, 20 февраля, в рамках сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) вице-председатель ассамблеи Маргарет Седерфелт представит доклад по расследованию убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Финансы
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Вологде опекуны отправятся в колонию за убийство приемного сына
Вологодский областной суд в четверг вынес приговор супругам Блохиным, которые обвинялись в убийстве приемного шестилетнего мальчика.