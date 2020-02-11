Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полицейские задержали ряд протестующих против размещения в Полтавской области эвакуированных из Китая. Об этом он заявил во время общения с жителями Полтавской области, которое транслировал телеканал «Наш».

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

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