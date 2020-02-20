Политика
РЕН ТВНа Украине задержаны протестующие из-за эвакуированных из КНР граждан
Национальная полиция Украины На Украине полиция задержала ряд протестующих против размещения эвакуированных из Китая граждан в Полтавской области. Глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что в отношении задержанных будут составлены административные протоколы.
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Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный напугал поклонников своим видом
Футбол
Возобновились матчи футбольной Лиги Европы
Завершились восемь матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА. Испанский "Хетафе" выиграл у голландского "Аякса" — 2:0.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
Футбол
«Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль» хотят переманить скаута «Реала»
Три клуба английской Премьер-Лиги хотят подписать скаута "Реала" Джуни Калафата.
Экономика
Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы
В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Общество
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Наука
Западная диета нарушает функции мозга
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
Биатлон
Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
Происшествия
Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.
Политика
Великобритания попросила Россию покинуть Крым
Посольство Британии попросило Россию покинуть Крым. Призыв был опубликован в социальной сети Facebook.
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о его восстановлении после микроинсульта
Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после перенесённого микроинсульта.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Происшествия
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов отказался обсуждать единственного сына
В последнем браке у Антонова родились дети. Дочь Людмила сейчас живет с матерью во Франции, а сын Михаил в Москве.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Общество
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
Футбол
Футболист «Аякса» издевательски спародировал соперника, изобразившего муки
Раздосадованный Бабель решил спародировать футболиста «Хетафе» и повалился на газон, а когда игрок испанской команды встал на ноги и захромал к бровке, нидерландец подошёл к нему и изобразил его походку.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы
На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Общество
В Mercedes удивили оригинальным рулевым управлением
Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes оказалось в центре внимания во второй день тестов в Барселоне.