Национальная полиция Украины На Украине полиция задержала ряд протестующих против размещения эвакуированных из Китая граждан в Полтавской области. Глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что в отношении задержанных будут составлены административные протоколы.

На Украине задержаны протестующие из-за эвакуированных из КНР граждан

Политика Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.

Экономика Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.

Экономика Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.

Общество Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.

Политика Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Наука Западная диета нарушает функции мозга Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.

Биатлон Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.

Происшествия Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.

Политика Великобритания попросила Россию покинуть Крым Посольство Британии попросило Россию покинуть Крым. Призыв был опубликован в социальной сети Facebook.

Политика Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.

Происшествия Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17 Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Юрий Антонов отказался обсуждать единственного сына В последнем браке у Антонова родились дети. Дочь Людмила сейчас живет с матерью во Франции, а сын Михаил в Москве.

Общество Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.

Футбол Футболист «Аякса» издевательски спародировал соперника, изобразившего муки Раздосадованный Бабель решил спародировать футболиста «Хетафе» и повалился на газон, а когда игрок испанской команды встал на ноги и захромал к бровке, нидерландец подошёл к нему и изобразил его походку.

Экономика Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.