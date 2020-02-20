Политика

РЕН ТВРЕН ТВНа Украине задержаны протестующие из-за эвакуированных из КНР граждан

Национальная полиция Украины На Украине полиция задержала ряд протестующих против размещения эвакуированных из Китая граждан в Полтавской области. Глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что в отношении задержанных будут составлены административные протоколы.
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На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском07:37

В Полтавской области задержаны протестующие против эвакуации туда граждан из Уханя

Коммерсантъ08:20

На Украине задержали ряд противников приезда эвакуированных из Китая

РИА Новости08:07

На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая

Комсомольская правда07:44

На Украине задержали протестующих против размещения эвакуированных из КНР

РБК08:26

Полиция задержала протестующих против эвакуированных украинцев

REGNUM07:36

Полиция на Украине задержала протестующих против эвакуации граждан страны из КНР

Известия08:08
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Политика

Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
ТАСС 12:08
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 14:19
Общество

Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
РБК 17:11
Экономика

Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году является недопустимо большим.
Газета.Ru 05:33
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный напугал поклонников своим видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Футбол

Возобновились матчи футбольной Лиги Европы

Завершились восемь матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА. Испанский "Хетафе" выиграл у голландского "Аякса" — 2:0.
Росбалт 15:02
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

Коммерсантъ 10:45
Футбол

«Эвертон», «Челси» и «Ливерпуль» хотят переманить скаута «Реала»

Три клуба английской Премьер-Лиги хотят подписать скаута "Реала" Джуни Калафата.
Soccer.ru 11:09
Экономика

Счетная палата отрицательно оценила результаты пенсионной реформы

В Счетной палате проанализировали рост числа получателей социальной доплаты к пенсии и сделали вывод о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для самих пенсионеров, сообщает ТАСС.
ProUfu.ru 00:27
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
Общество

Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Lenta.ru 08:03
Происшествия

В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.
РИА Новости 16:23
Политика

Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском вчера в 17:57
Наука

Западная диета нарушает функции мозга

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.
ToDay News Ufa вчера в 18:29
Биатлон

Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 10:13
Происшествия

Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки

Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.
RT на русском 15:55
Политика

Великобритания попросила Россию покинуть Крым

Посольство Британии попросило Россию покинуть Крым. Призыв был опубликован в социальной сети Facebook.
Krym.News 08:31
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его восстановлении после микроинсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после перенесённого микроинсульта.
REGNUM 02:43
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 05:24
Шоу-бизнес

Юрий Антонов отказался обсуждать единственного сына

В последнем браке у Антонова родились дети. Дочь Людмила сейчас живет с матерью во Франции, а сын Михаил в Москве.
Петербургский дневник 09:15
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Общество

Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
РИА Новости 08:31
Футбол

Футболист «Аякса» издевательски спародировал соперника, изобразившего муки

Раздосадованный Бабель решил спародировать футболиста «Хетафе» и повалился на газон, а когда игрок испанской команды встал на ноги и захромал к бровке, нидерландец подошёл к нему и изобразил его походку.
Чемпионат 16:04
Киберспорт

Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Игромания.ру 14:39
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы

На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
RuNews24.ru 15:01
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Общество

В Mercedes удивили оригинальным рулевым управлением

Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes оказалось в центре внимания во второй день тестов в Барселоне.
F1news.ru 06:24
Гаджеты

Sony представила похожий на Xperia 1 бюджетный смартфон Xperia L4

OAnews 08:45
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