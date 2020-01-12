с чего всё началось

На Украине задержали киллеров, подозреваемых в убийстве участницы войны в Донбассе, снайперши и пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

На Украине задержали убийц снайперши из батальона имени Дудаева

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