Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа Украине задержали убийц снайперши из батальона имени Дудаева

На Украине задержали киллеров, подозреваемых в убийстве участницы войны в Донбассе, снайперши и пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.
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с чего всё началось
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook напомнил
, что неизвестные расстреляли машину Осмаева и Окуевой под Киевом в 2017 году.
Телеканал 360°08:42

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