Происшествия
Lenta.ruНа Украине задержали убийц снайперши из батальона имени Дудаева
На Украине задержали киллеров, подозреваемых в убийстве участницы войны в Донбассе, снайперши и пресс-секретаря батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.
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с чего всё началось
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook напомнил, что неизвестные расстреляли машину Осмаева и Окуевой под Киевом в 2017 году.Телеканал 360°08:42
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МИД Ирана вызвал посла Британии после участия в акции
Посла Великобритании в Тегеране Роба Макэйра вызвали в Министерство иностранных дел Ирана после участия в антиправительственном митинге.
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Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Китайский автопроизводитель Changan планирует выпустить новый кроссовер Uni-T.
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Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов. Получателей «ягод» назовут 8 февраля - за день до «Оскара».
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Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
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Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море
Российский корабль совершил маневры близ эсминца США в северной части Аравийского моря.
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Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
Биатлон
Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте
Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Политика
В Госдепе раскрыли дальнейшую стратегию США против Ирана
После убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США планируют дипломатически и экономически изолировать Иран, заявила Ортагус.
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По мнению Сосновского, Гусейнов сделал подарок всем тем, «кто видит Третий рейх и Россию (СССР) в одной упряжке» и ему впору возглавить пятую колонну.
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Сборная Сербии выиграла ATP Cup
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Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года
Согласно плану, за три года будут приватизированы акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.
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Пьяный восьмиклассник зарезал отчима в Петербурге
У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.
Авто
На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России
Корейский автопроизводитель KIA испытал новый кроссовер KIA Seltos на Дмитровском полигоне НАМИ.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Политика
В Абхазии лидер оппозиции призвал Хаджимбу уйти в отставку
Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания передал президенту республики Раулю Хаджимбе требование уйти в отставку.
Политика
Иран и Украина согласуют выплаты семьям жертв крушения Boeing
Происшествия
В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва
Самолет авиакомпании AirAsia, летевший из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
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В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
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Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»
Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
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Принц Уильям рассказал об окончательном разрыве с Гарри
Принц Уильям сдался в противостоянии с братом и отступил перед его решением отказаться от королевский полномочий и привилегий.
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Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут
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Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.