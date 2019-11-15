В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СБУ.

На Украине задержан один из лидеров ИГ

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