Политика

BFM.ruBFM.ruНа Украине задержан один из лидеров ИГ

В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СБУ.
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СБУ сообщила о совместном с ЦРУ задержании в Киевской области «одного из лидеров ИГ»

ТАСС09:56

Спецслужбы Украины сообщили о задержании под Киевом одного из лидеров ИГ

РБК09:52

СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ

RT на русском09:49

СБУ заявила, что задержала «заместителя министра войны» ИГИЛ

Life.ru09:58

СБУ сообщила о задержании под Киевом одного из ключевых руководителей ИГ

Взгляд.ру09:48

Одного из главарей ИГ поймали на Украине

News.ru09:51

На Украине задержан один из лидеров ИГ

BFM.ru09:48
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Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

РИА Новости 09:44
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 09:25
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Известия 06:46
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

РБК 01:43
Происшествия

Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус

REGNUM 02:23
Общество

Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»

Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
REGNUM 10:00
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
REGNUM 09:54
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Sputnik Эстония вчера в 14:10
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости вчера в 09:44
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
RT на русском 09:21
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Общество

Серебренников на суде открестился от бухгалтерии «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников в ходе очередного допроса в Мещанском суде Москвы заявил о том, что не вникал в финансовые вопросы своего проекта «Платформа», где, по версии следствия, было похищено порядка 133 миллионов рублей.
Культуромания 09:52
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU вчера в 02:10
Происшествия

Российский ученый-математик отравился «Кротом»

Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Известия 09:52
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Хоккей

Ковальчук прокомментировал свой вывод состава «Лос-Анджелеса»

Накануне стало известно, что "Лос-Анджелес" вывел 36-летнего форварда Илью Ковальчука из состава, игрок продолжает тренироваться с командой, но не будет принимать участия в матчах.
Sport.ru вчера в 15:30
Происшествия

Главу саентологов Петербурга освободили в зале суда

Лидера петербургских саентологов выпустили из-под стражи в зале суда.
Московский Комсомолец 09:21
Политика

Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга

Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.
БИЗНЕС Online 08:52
Технологии

GitHub готовит хранилище информации на случай апокалипсиса

Платформа для совместной разработки GitHub, которую недавно приобрела Microsoft, переведёт 6000 репозиториев программного обеспечения в долгосрочное хранилище на Шпицбергене.
Игромания.ру 05:44
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
REGNUM 01:46
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК 08:39
Здоровье

«Более 20 тысяч рублей на каждого»: пенсионеров ждет новая помощь от государства

Российских пожилых граждан ждет новая помощь от государства.
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Шоу-бизнес

В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
Евразия Daily 07:06
Наука

В Ираке нашли следы катастрофы, уничтожившей Ассирийскую империю

Москва 24 07:57
Политика

Германия оценила данные следствия по делу MH17 с упоминанием Шойгу и Бортникова

В Германии считают серьезными последние заявления Совместной следственной группы (ССГ, JIT) по расследованию крушения «Боинга» над Донбассом в 2014 году.
Lenta.ru 09:32
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