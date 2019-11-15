с чего всё началось

В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СБУ.

На Украине задержан один из лидеров ИГ

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Спорт Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.

Экономика В России может появиться 50-рублевая монета Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о реакции семьи Заворотнюк на предложенную помощь Недавно известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас якобы борется с онкологическим заболеванием, и предлагал им помощь, но они от нее отказались.

Общество Российские банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Представители российских банков сообщают, что мошенники в 80% случаев изымают денежные средства с банковских карт клиентов с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Авто Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле Авторы гиперкара декларируют разгон с нуля до 60 миль/ч (97 км/ч) за 1,69 с (японцы называют это рекордом для дорожных машин на дорожных же шинах) и до сотни за 1,9 с. Кроме того, ускорение с нуля до 300 км/ч занимает 10,6 с, а максималка купе Aspark Owl теперь равна 400 км/ч (в первых версиях была только 280).

Политика В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".

Политика Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.

Происшествия Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.

Авто АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Политика Киев назвал контроль за границей с РФ последним пунктом «Минска-2» Требования о первоочередной передаче под украинский контроль участка российско-украинской границы не имеют под собой никаких оснований, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «BBC News Украина» в четверг, 14 ноября.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.