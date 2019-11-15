Политика

BFM.ruBFM.ruНа Украине задержан один из лидеров ИГ

В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СБУ.
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В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила
 Служба безопасности Украины (СБУ).
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На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

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Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
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