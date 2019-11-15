с чего всё началось

На Украине сотрудники СБУ, МВД Грузии и ЦРУ задержали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аль-Бара Шишани. Террорист является гражданином Грузии. До недавнего времени он был заместителем военного амира и вел свою деятельность в Турции.

На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

Армия и оружие Командующий войсками Ирана: пришло время изгнать врага из региона 14 ноября командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Абдолрахим Мусави заявил, что настало время изгнать враждебные иностранные державы из региона, так как их присутствие сеет всеобщий хаос и раздор.

Происшествия Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.

Здоровье Веганов предупредили о повышенном риске развития инсульта Британские научные сотрудники по итогам 18-летнего исследования выяснили, что среди вегетарианцев в три раза чаще фиксируются случаи инсульта, чем у мясоедов.

Политика «Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом» Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».

Экономика РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.

Футбол Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.

Спорт Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.

Киберспорт Valve изменила систему репортов в Dota 2 В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.