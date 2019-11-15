Политика
Газета.RuНа Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ
На Украине сотрудники СБУ, МВД Грузии и ЦРУ задержали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аль-Бара Шишани. Террорист является гражданином Грузии. До недавнего времени он был заместителем военного амира и вел свою деятельность в Турции.
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с чего всё началось
В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).Коммерсантъ10:57
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Ученые доказали, что способности детей к математике не зависят от пола
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Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
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Свое странное решение директор Крымского зоопарка Олег Зубков объяснил давлением на свой бизнес, отметив, что должен подумать о сохранении зоопарка.