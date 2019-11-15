Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

На Украине сотрудники СБУ, МВД Грузии и ЦРУ задержали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аль-Бара Шишани. Террорист является гражданином Грузии. До недавнего времени он был заместителем военного амира и вел свою деятельность в Турции.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
В Киевской области задержали «одного из ключевых руководителей ИГ» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России), сообщила
 Служба безопасности Украины (СБУ).
Коммерсантъ10:57

Подробнее о событии

На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

Газета.Ru16:13

Спецслужбы Украины сообщили о задержании под Киевом одного из лидеров ИГ

РБК09:52

СБУ сообщила о задержании «одного из ключевых лидеров ИГ»

Коммерсантъ10:57

СГБ Грузии подтвердила задержание на Украине одного из лидеров ИГ*

РИА Новости10:46

Одного из лидеров ИГ задержали на Украине

Lenta.ru10:04

Задержанный на Украине боевик ИГ разыскивался по линии Интерпола

ТАСС13:07

СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ

RT на русском09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Говорит Москва 13 ноября в 06:54
Армия и оружие

Командующий войсками Ирана: пришло время изгнать врага из региона

14 ноября командующий сухопутными войсками ВС Ирана бригадный генерал Абдолрахим Мусави заявил, что настало время изгнать враждебные иностранные державы из региона, так как их присутствие сеет всеобщий хаос и раздор.
REGNUM 08:24
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Происшествия

Отчим убитой в Крыму пятилетней девочки раскрыл мотив преступления

Отчима девочки задержали по подозрению в убийстве падчерицы.
Взгляд.ру 06:46
Баскетбол

ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Советский спорт 14:34
Культура

Танец Хоакина Феникса в «Джокере» засняли с другого ракурса — видео

Life.ru 13:41
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости 10:54
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 07:05
Происшествия

Российского бойца ММА арестовали по подозрению в похищении человека

Sport.ru вчера в 02:30
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья вчера в 04:44
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 13:44
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
РИА Новости 15:39
Здоровье

Веганов предупредили о повышенном риске развития инсульта

Британские научные сотрудники по итогам 18-летнего исследования выяснили, что среди вегетарианцев в три раза чаще фиксируются случаи инсульта, чем у мясоедов.
Слово и Дело 04:21
Политика

«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»

Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
RT на русском 13:55
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Наука

Ученые доказали, что способности детей к математике не зависят от пола

Discover24 13 ноября в 02:55
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости 13:59
Спорт

Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях

Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
News.ru 05:54
Авто

УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
ТАСС 13:22
Наука

Максимально эффективный способ борьбы с раком разработан в России

Ugpressa.ru 12 ноября в 13:36
Киберспорт

Valve изменила систему репортов в Dota 2

В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.
CyberSport.ru 16:05
Общество

В Польше обнаружили теплицы Гитлера

Популярная механика вчера в 10:15
Общество

Американский суд оставил россиянина Буркова под арестом

Известия 14:34
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 06:06
Общество

Владелец зоопарка в Крыму пообещал убить 30 медведей

Свое странное решение директор Крымского зоопарка Олег Зубков объяснил давлением на свой бизнес, отметив, что должен подумать о сохранении зоопарка.
Neva.Today 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное