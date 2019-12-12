с чего всё началось

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.

Происшествия Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы» Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Происшествия Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Политика Трамп уличил Европу в недостаточной помощи Украине Американский лидер Дональд Трамп высказался о недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран. Об этом он написал в своем Twitter.

Происшествия Россиянин истязал соседей конским ржанием 46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».

Авто Новые Chevrolet Suburban и Tahoe получили дизельный двигатель Что касается пассажиров, пассажиры третьего ряда в Tahoe получают еще 25 сантиметров пространства для ног, в то время как в Suburban для второго и третьего ряда появились дополнительные 5 сантиметров.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 13,5% Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Яков Смолий.

Транспорт Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Политика В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2» Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.