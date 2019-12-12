Происшествия
Вести.RuНа Украине задержаны предполагаемые убийцы Павла Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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с чего всё началось
"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter.РИА Новости08:31
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«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
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Политика
Трамп уличил Европу в недостаточной помощи Украине
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
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Что касается пассажиров, пассажиры третьего ряда в Tahoe получают еще 25 сантиметров пространства для ног, в то время как в Suburban для второго и третьего ряда появились дополнительные 5 сантиметров.
Финансы
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Авто
Skoda Karoq для России: стартовало производство в Нижнем Новгороде
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Транспорт
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Олимпийская сборная России по буллитам обыграла Словакию
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Наука
Удар астероида мог запустить движение плит на Земле
Игры
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Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
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Футбол
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Армия и оружие
Йеменские повстанцы начинают «охоту» на беспилотники СА
Вооруженный действия в Йемене, переросшие из гражданского конфликта в полноценное противостояние международного масштаба, начинает все в большей мере угрожать войскам Саудовской Аравии (СА) и союзных им стран серьезными потерями.