Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Украине задержаны предполагаемые убийцы Павла Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter
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РИА Новости08:31

Подробнее о событии

На Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

RT на русском12:16

Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета

РБК09:01

На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Шеремета

Известия08:32

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс08:51

На Украине задержаны фигуранты по делу об убийстве Шеремета

ТАСС08:45

На Украине задержаны фигуранты дела об убийстве журналиста Шеремета

Коммерсантъ08:55

Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

РИА Новости08:31
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
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