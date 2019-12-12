Происшествия

Вести.RuВести.RuНа Украине задержаны предполагаемые убийцы Павла Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter
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