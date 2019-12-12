Происшествия
Вести.RuНа Украине задержаны предполагаемые убийцы Павла Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Читать в источнике
Оценить104
с чего всё началось
"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter.РИА Новости08:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Сочи
Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Общество
Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа
Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Общество
ТНТ назвал показ первых серий сериала «Слуга народа» пиар-ходом
Шоу-бизнес
Костенко «украла» дизайн Новогодней ели у жены Джигана
Костенко «попалась» — ей будет трудно доказать, что она первая придумала так украсить елку под Новый год.
Технологии
«Большая четверка» операторов планирует создание СП для 5G в России
Российские операторы «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для работы над развитием и оптимальным использованием сетей мобильной связи пятого поколения.
Политика
Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке
Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Общество
Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Происшествия
В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления
Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Происшествия
Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован
На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists
Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
Происшествия
Взрывчатку под автомобиль Шеремета подложила женщина – полиция
Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета установили, что взрывчатку под его автомобиль установила женщина, которая проследовала к месту преступления с мужчиной.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
Путин отправил в отставку губернатора Еврейской Автономной области
Сегодня Президент России Владимир Путин оправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил на этот пост Ростислава Гольдштейна.
Футбол
РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности
По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).
Футбол
Гент — Александрия 0:0 (1-й тайм)
12 декабря состоится интересный матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между командами Группы I – бельгийским «Гентом» и украинской «Александрией».
Кино
Названы актеры нового фильма «Один дома»
Политика
Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова
Политика
Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай очень близки к заключению торговой сделки.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.