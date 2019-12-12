с чего всё началось

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Здоровье Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.

Происшествия Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.

Политика Хорватия и БиГ бойкотируют вручение Нобелевской премии Петеру Хандке Ранее самопровоглашенная республика Косово и Албания отказались послать своих представителей в Швеции на вручение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке - из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.

Происшествия В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Происшествия Взрывчатку под автомобиль Шеремета подложила женщина – полиция Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета установили, что взрывчатку под его автомобиль установила женщина, которая проследовала к месту преступления с мужчиной.

Политика В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2» Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.

Политика Путин отправил в отставку губернатора Еврейской Автономной области Сегодня Президент России Владимир Путин оправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил на этот пост Ростислава Гольдштейна.

Футбол РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).

Футбол Гент — Александрия 0:0 (1-й тайм) 12 декабря состоится интересный матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между командами Группы I – бельгийским «Гентом» и украинской «Александрией».

Происшествия Россиянин истязал соседей конским ржанием 46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.