Происшествия
ТрудВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета
Украинские полицейские по согласованию с прокуратурой в четверг, 12 декабря задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в соцсетях сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков.
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с чего всё началось
"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter.РИА Новости08:31
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