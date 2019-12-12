Происшествия

ТрудТрудВ Киеве задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Украинские полицейские по согласованию с прокуратурой в четверг, 12 декабря задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в соцсетях сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков.
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"Только что Нацполиция задержала и с согласия Генеральной прокуратуры Украины объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета", — написал глава МВД в Twitter
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РИА Новости08:31

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Пять убийц на одну «сакральную жертву». Следствие добилось первых успехов за три года по делу Павла Шеремета

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РБК09:01

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Коммерсантъ08:55

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ТАСС08:45

Глава МВД Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Новая газета08:59

Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

РИА Новости08:31
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Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета

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