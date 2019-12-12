с чего всё началось

Украинские полицейские по согласованию с прокуратурой в четверг, 12 декабря задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в соцсетях сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков.

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

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