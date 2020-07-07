Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс. Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.

На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

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