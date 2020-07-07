Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс. Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.
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Киев раздумывает над введением миротворцев ОБСЕ в Донбасс

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Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс

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Минтруд назвал регионы с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Самые высокие пенсии у россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области, а самые низкие — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии, говорится в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2019 году.
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Президент Бразилии заявил о наличии симптомов коронавируса у себя

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусом.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

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После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
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