Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал отмену обязательного призыва в армию своей главной целью на посту. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы ТСН на телеканале «1+1», запись которой доступна на YouTube.

На Украине задумались об отмене призыва в армию

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