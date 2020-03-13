Общество
62инфоНа Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Жертвой COVID-19 стала 71-летняя жительница Житомирской области. Она скончалась в пятницу, 13 марта.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:46, Ашберн
Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Общество
На Кубани зафиксировали один случай коронавируса
Как передает ТАСС, всего в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Политика
Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.
Происшествия
Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.
Общество
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты
В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина
Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Шоу-бизнес
Виктория Боня прошла опасный обряд в джунглях ради беременности
На несколько дней звезда лишила себя привычного комфорта ради магического обряда с использованием напитка аяваска.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
Происшествия
В аварии в Мурманске столкнулись 18 машин
Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Общество
Итальянский актер снял видео с мертвой сестрой и попросил о помощи
Итальянский актер Лука Францезе снял видео с сестрой, погибшей от коронавируса, и выложил его в Сеть.
Общество
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса
Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Общество
Конфискованные деньги коррупционеров отдали на пенсии
С прошлого года в России конфискованные деньги коррупционеров направляют на выплату страховых пенсий.
Общество
Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев
В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Экономика
Оливер Хьюз получил премию «Банк года» в номинации «Банкир года»
Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз сказал, что получает награду с огромным удовольствием, хотя и некоторым удивлением, так как не считает себя банкиром.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Общество
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.