Общество

62инфо62инфоНа Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Жертвой COVID-19 стала 71-летняя жительница Житомирской области. Она скончалась в пятницу, 13 марта.
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На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

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На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

РБК10:39

На Украине умер первый зараженный коронавирусом

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На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

Известия09:59

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Российская газета10:17

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Интерфакс09:49
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В Украине подтвердили первую смерть от коронавируса

КП - Беларусь11:02
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 14:46, Ашберн
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Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
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В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.
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Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
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В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Массовое столкновение автомобилей произошло на объездной дороге в Мурманске на отрезке между улицами Кооперативная и Рогозерская.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
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В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
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Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
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Газета.Ru 11 марта в 16:01
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