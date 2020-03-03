Общество

RT на русскомRT на русскомНа Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Минздраве Украины заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в кабмине. По словам Ляшко, COVID-19 нашли у мужчины, который приехал на Украину на машине из Румынии.
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