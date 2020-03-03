Общество
RT на русскомНа Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
В Минздраве Украины заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Как сообщает «СТРАНА.ua», об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в кабмине. По словам Ляшко, COVID-19 нашли у мужчины, который приехал на Украину на машине из Румынии.
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Авто
BMW представила тизер электрокара BMW i4
Кино
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Армия и оружие
Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52
Армия РФ получит обновленную версию "Медведя". Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Футбол
Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Политика
Путин обсудит нацпроекты с вице-премьером Хуснуллиным
Из публичного ожидается встреча главы государства и вице-премьера Марата Хуснуллина.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
«Яндекс.Такси» передает силовикам данные о поездках
Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в один рубль
Главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина призвали объяснить жителям России, почему денежная прибавка к пенсии может составить всего один рубль.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Футбол
Дель Пьеро назвал трех лучших футболистов из России
Легендарный итальянский нападающий Алессандро Дель Пьеро назвал тройку лучших футболистов из России.
Армия и оружие
СМИ: F-16 без потерь сбили 65 российских и советских истребителей и бомбардировщиков
Под числом 65 автор материала понимает количество самолётов советского (российского) производства, которые в разное время были сбиты пилотами самолётов F-16.Из материала: До вчерашнего времени счёт был 63:0 в пользу F-16.
Происшествия
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Происшествия
В НАК сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани.
Политика
Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Кино
Disney опубликовал русскоязычный трейлер «Артемиса Фаула»
Фильм будет основан на одноименной серии книг Оуэна Колфера о юном криминальном гении.