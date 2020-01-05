Здоровье

Новый ДеньНовый ДеньВ Киеве подтвердили случай коронавируса

В Киеве подтвердили случай коронавируса – об этом сообщили в Киевском городском лабораторном центре минздрава Украины.
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Подробнее о событии

Коронавирус, выявленный в Киеве, не связан со вспышкой в Китае

Российская газета07:38

На Украине зафиксировали первый в этом эпидсезоне случай коронавируса

РИА Новости07:14

На Украине рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

RT на русском06:37

Первый случай коронавируса зафиксировали в Киеве

Телеканал 360°07:08

На Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом

REGNUM06:57

Новый коронавирус на Украине: В Киеве подтвердили первый случай

Комсомольская правда06:55

В Киеве заявили, что выявленный случай коронавируса не имеет отношения к вспышке в Китае

ТАСС07:08
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Футбол

Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА

МИР 24 08:47
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 02:15
Политика

Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
RT на русском 07:15
Общество

СМИ узнали причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина

РБК 09:28
Армия и оружие

Самолёт в Афганистане упал на подконтрольную «Талибану» территорию

Согласно сообщению британского агентства BBC, которое ссылалось на иранскую прессу, на афганской территории упал самолёт со знаками отличия военно-воздушных сил США.
Профиль 10:12
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева

Bimru.ru 09:47
Происшествия

Мужчина оставил двух сыновей в аэропорту Шереметьево

Москва 24 вчера в 12:23
Происшествия

В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским

Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в Киевском Гидропарке.
Rusvesna.su 10:53
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Политика

Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Lenta.ru 10:27
Шоу-бизнес

Бузова согласилась выйти замуж за блогера

Телеведущая Ольга Бузова согласилась выйти замуж за блогера.
Национальная служба новостей 10:57
Энергетика

Польша начала отказываться от российского газа

В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти.
Lenta.ru 09:44
Политика

Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
RT на русском 11:03
Финансы

Курс доллара подскочил выше 63 рублей

На Московской бирже к вечеру понедельника зафксировано новое снижение курса рубля.
Московский Комсомолец 10:54
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Коммерсантъ 08:06
Общество

В Харькове радикалы сорвали митинг в защиту русского языка

REGNUM 07:42
Происшествия

Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей

Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Журналисты записали видеообращение в поддержку редактора «Черновика»

РБК 11:03
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

В новый состав президиума вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Lenta.ru 09:47
Политика

Дуда предложил Зеленскому почтить память борцов с большевизмом

Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому почтить память тех, кто воевал против большевиков в 20-х годах XX века.
REGNUM 08:38
Экономика

ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП

По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Газета.Ru 04:05
Происшествия

На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей

Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
REGNUM 04:28
Политика

Комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар

РБК 10:57
Космос

В SpaceX назвали причину переноса запуска ракеты «Falcon 9»

На сутки перенести запуск ракеты-носителя «Falcon 9» решило руководство американской компании SpaceX, 27 января говорится в сообщении компании в Twitter.
Красная весна 10:50
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на новую грудь

В недавнем интервью Лера сообщила, что ее супруг 32-летний хоккеист Игорь Макаров ее новыми формам весьма доволен, об этом сообщает teleprogramma.pro.
Privet-Rostov.ru 01:47
Происшествия

Появилось видео крушения вертолета, в котором находился Коби Брайант

В вертолете, который принадлежал баскетболисту, еще находились четверо человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта.
Газета.Ru вчера в 16:21
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Футбол

«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Bobsoccer 10:57
Политика

В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме

Как сообщают «Известия», по случаю годовщины освобождения в Берлине зажгли 75 свечей на мемориале жертвам холокоста.
Пенза-Пресс 01:39
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