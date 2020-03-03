Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявили на Украине, в Черновицкой области, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
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На Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

RT на русском10:28

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

РИА Новости04:49

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ТАСС04:39

Минздрав Украины подтвердил первый случай коронавируса в стране

Интерфакс04:28

На Украине выявили первый случай заражения коронавирусом

РБК05:07
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