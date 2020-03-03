Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявили на Украине, в Черновицкой области, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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