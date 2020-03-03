Здоровье
РИА НовостиНа Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявили на Украине, в Черновицкой области, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
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Комментарии
Политика
Порошенко назвал власть Украины коллективным Зеленским
«Наша политическая сила не участвовала в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участие в его отставке», — заявил Порошенко и подчеркнул, что все, что сейчас происходит в стране, иначе как позором не назвать.
Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Общество
Журналистов могут не пустить на заседание ОПЕК+ из-за коронавируса
Меры предосторожности из-за коронавируса могут стать причиной недопуска журналистов в штаб-квартиру ОПЕК, сообщает 3 марта РИА Новости со ссылкой на свои источники в организации.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Хоккей
«Металлург» разгромил «Барыс» во втором матче серии
3 марта в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина состоялась вторая встреча серии между «Барысом» и магнитогорским «Металлургом».
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Экономика
Шнуров написал стих о том, как в России сэкономили на пенсионерах
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о том, что правительство России сэкономило 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Футбол
Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций
Сегодня в Амстердаме пройдет жеребьевка второго розыгрыша Лиги Наций – нового футбольного турнира УЕФА для национальных сборных.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Шоу-бизнес
Кудрявцева возмущена заменой на премии МУЗ-ТВ ее кандидатуры на Бузову
Телеведущая Лера Кудрявцева возмущена решением руководства МУЗ-ТВ заменить ее кандидатуру в качестве ведущей музыкальной премии на певицу Ольгу Бузову.
Футбол
Хави: «Тренировать „Барселону“ — моя мечта. Это меня интересует»
Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Хави, который в настоящее время тренирует катарский «Аль-Садд», дал понять, что не откажется возглавить каталонский клуб, если в будущем вновь получит такое предложение.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Происшествия
Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР
Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
Армия и оружие
В США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия
Власти Соединенных Штатов планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщается на сайте РИА Новости.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса
В своем Telegram-канале доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников порассуждал о том, что ситуация с коронавирусом в мире имеет и свои плюсы.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
В Раде предложили уволить главу МИД за отказ праздновать 9 мая
Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» и депутат Рады Юрий Бойко заявил, что парламент должен потребовать уволить главу МИД Украины Вадима Пристайко за его слова об отказе праздновать День Победы.