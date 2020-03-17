с чего всё началось

Всего в стране выявили 14 случаев заболевание коронавирусом, говорится в сообщении. Заболевание подтвердили у десяти человек в Черновицкой области, у двух в Киеве, а еще по одному случаю выявили в Житомирской и Киевской областях. Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

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Общество CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

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