Коронавирус

РБКРБКНа Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Всего в стране выявили 14 случаев заболевание коронавирусом, говорится в сообщении. Заболевание подтвердили у десяти человек в Черновицкой области, у двух в Киеве, а еще по одному случаю выявили в Житомирской и Киевской областях. Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
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"Лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них два летальных, по состоянию на 20.00 (21.00 мск) 17 марта", - говорится
 в сообщении на странице центра в Facebook.
РИА Новости15:05

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На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

РБК17:21

На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14

РИА Новости15:05

Число заражённых коронавирусом на Украине возросло до 14 человек

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На Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса

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Минздрав Украины сообщил о втором случае смерти от коронавируса

RT на русском17:10

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

Интерфакс14:45
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

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Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
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Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
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В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
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ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

ФИФА на своём официальном сайте объявила о переносе следующего розыгрыша чемпионата мира среди клубов.
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Армия и оружие

Танкисты ЗВО провели тактические маневры

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Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
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В России стартовали продажи седана BMW 2-Series Gran Coupe

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