На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили на срочном брифинге кабинета министров по ситуации с коронавирусом в стране.

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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