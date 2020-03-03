Общество
Газета.RuНа Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили на срочном брифинге кабинета министров по ситуации с коронавирусом в стране.
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Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные о «гуманитарном кризисе» в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг данные о том, что войска в Идлибе спровоцировали так называемый "гуманитарный кризис" в результате обострения обстановки, они "тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности".
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
Российские аптеки предупредили о подорожании лекарств
Лекарства в России могут подорожать на 5-15 процентов, сообщает газета «Ведомости».
Общество
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Авто
Бренд GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте
"GM-АвтоВАЗ" сообщил о начале действия спецпредложений на приобретение внедорожника Niva по самой низкой цене.
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации в сирийском Идлибе и в Ливии, сообщили во вторник, 3 марта, в Кремле.
Космос
Ученые назвали способ развить скорость света
Специалисты из Гарвардского университета озвучили новый потенциальный способ достижения скорости света во время межзвездных перелетов на космических кораблях.
Политика
Названа самая непопулярная церковь Украины
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась самой непопулярной в стране, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Политика
Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты
Бывшего главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова назначили главой города Элиста несмотря на многочисленные протесты российских калмыков.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Единоборства
Энтони Джошуа: «Ничто не помешает мне победить Пулева»
Бой Джошуа – Пулев состоится 20 июня в Лондоне на футбольном стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Джошуа подтвердил дату боя с Пулевым.
Политика
В Британии захотели вывести на улицы войска для борьбы с коронавирусом
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с коронавирусом на случай резкого скачка числа инфицированных в стране.
Общество
Три московских прокурора написали рапорты об отставке
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что рапорт об отставке подали заместители нового генпрокурора Игоря Краснова Леонид Коржинек и Юрий Гулягин.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Политика
В МИД оценили заявление талибов по операции против афганской армии
Заявления талибов по началу операций против вооруженных сил Афганистана не противоречат соглашению с США, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Политика
Парламентские выборы в Сирии запланированы на 13 апреля
Президент Сирии Башар Асад назначил парламентские выборы на 13 апреля.
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
Американская певица Мадонна расплакалась от боли после падения со стула во время парижского концерта 28 февраля 2020 года.
Происшествия
Вымогатели шантажировали российских бизнесменов видео их изнасилований
В Вологодской области завершено расследование уголовного дела участников преступной группы, которые похищали бизнесменов, насиловали их и затем вымогали деньги, шантажируя компрометирующим видео.
Политика
Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
Общество
Мордашов сообщил возможную стратегию передачи детям $17 млрд
Агентство отмечает, что в истории России до сих пор не было случаев передачи наследникам настолько крупных капиталов (Bloomberg оценивает состояние Мордашова в $17,2 млрд, Forbes — в $20,5 млрд), а потому очень важно провести процедуру так, чтобы не навредить огромному бизнесу.
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.