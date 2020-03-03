Общество

Газета.RuГазета.RuНа Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили на срочном брифинге кабинета министров по ситуации с коронавирусом в стране.
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На Украине выявили первый случай заражения коронавирусом

РБК05:07

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

РИА Новости04:49

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Lenta.ru04:27

На Украине зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Газета.Ru05:30

Минздрав Украины подтвердил первый случай коронавируса в стране

Интерфакс04:28

На Украине зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

ТАСС04:39

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

RT на русском04:22
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
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Россия призвала ЕС отреагировать на украинский законопроект «О медиа»

Москва рассчитывает на более объективную реакцию ЕС на украинский законопроект "О медиа", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России относительно письма спецпредставителя ЕС по правам человека Эндрю Гилмора об украинском законопроекте "О медиа".
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На Евровидение от России поедет группа Little Big

МонаВиста вчера в 22:57
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Трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» продолжает путь на запад

Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке - на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.
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Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Политика

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать

В шестом выпуске интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент обсудил с журналистом Андреем Ванденко о гиперзвуковом ударном комплексе, военных расходах и численности военнослужащих — Владимир Путин ответил на вопрос, с кем собирается воевать Россия.
Дождь вчера в 03:46
Биатлон

МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми

Международный олимпийский комитет признал фальшивыми подписи Григория Родченкова под свидетельствами против российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Вести.Ru 08:50
Общество

Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада»

Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
РИА Новости 06:43
Авто

Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar

В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
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Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
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Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.
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Политика

В МИД прокомментировали секретные договоренности между США и талибами

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что склонен верить тому, что никаких секретных договоренностей или протоколов между США и талибами нет.
РИА Новости 09:06
Футбол

«Интер Майами» дебютировал в MLS с поражения от «Лос-Анджелеса»

РИА Новости вчера в 00:19
Общество

У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен

Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии.
Вести.Ru 09:38
Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

РБК 03:50
Экономика

Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100.
Ведомости 04:22
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

Задержанного ректора воронежского вуза лишили статуса сторонника ЕР

Ректора Воронежского опорного университета Сергея Колодяжного, задержанного 2 марта по подозрению в получении взяток, лишили статуса сторонника «Единой России».
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Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
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Володин внес законопроект о сдерживании цен на лекарства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами по фракции "Единая Россия" внес законопроект о сдерживании цен на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий.
Дни.ру 09:28
Политика

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН

"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Российская газета 09:35
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
РИА Новости 07:20
Происшествия

Самолет S7 совершил экстренную посадку в Перми

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс Новосибирск-Москва совершил успешную посадку в международном аэропорту Пермь.
Глас Народа 03:17
Музыка

Тейлор Свифт стала самым продаваемым артистом

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Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Здоровье

Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
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Российского блогера-гея выселили из квартиры

Lenta.ru 09:10
Общество

Телеканал «Россия 1» выдал слова оппозиционного активиста о сумме собранных денег за оценку численности марша Немцова

Интернет-издание «МБХ Медиа» объявило о том, что один из телеканалов ВГТРК переврал слова активиста с марша Немцова, у которого сайт брал интервью.
Эхо Москвы 09:01
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