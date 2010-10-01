Первый случай смерти от коронавируса СOVID-19 зарегистрирован на Украине, сообщает УНИАН со ссылкой на украинский Минздрав. Украина через 48 часов на две недели закроет границы для иностранцев, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

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