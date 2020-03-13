Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъНа Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первый случай смерти от коронавируса СOVID-19 зарегистрирован на Украине, сообщает УНИАН со ссылкой на украинский Минздрав. Украина через 48 часов на две недели закроет границы для иностранцев, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

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Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
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Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
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Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
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18 февраля Минфин США ввел санкции против «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading и ее председателя совета директоров Дидье Касимиро.
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В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом

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Минздрав разъяснил порядок оплаты больничного из-за карантина

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LG объявила старт продаж 14 OLED-моделей

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Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что коронавирус в Ухань привезли американские военные.
Вечерняя Москва 14:49
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