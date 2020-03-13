Здоровье
КоммерсантъНа Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
Первый случай смерти от коронавируса СOVID-19 зарегистрирован на Украине, сообщает УНИАН со ссылкой на украинский Минздрав. Украина через 48 часов на две недели закроет границы для иностранцев, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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Компания УАЗ сохранила производство на прежнем уровне
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Здоровье
В Брянске не найдено ни одного больного коронавирусом
Сегодня, 13 марта, в Брянске прошло расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
Происшествия
Два муниципальных автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух муниципальных автобусов произошло на улице Ленина в районе областной библиотеки около 18:30 в Южно-Сахалинске.
Кино
Композитор The Last Of Us напишет музыку для нового сериала HBO
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Наука
Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир
Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Общество
Центр пандемии коронавируса сместился в Европу
В ходе брифинга в Женеве Гебрейесус заявил, что на сегодняшний день именно их европейских стран сообщений о новых случаях заражения и смертях от коронавируса приходит больше, чем во всем мире, при этом «ежедневно сообщается о большем количестве случаев, чем в пик эпидемии в Китае», где в последнее время новых случаев заражения нет, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Жена с сыном уехали от перенесшего инсульт актера Алексея Янина
Супруга перенесшего инсульт звезды сериала «Клуб» Алексея Янина Дарья Клюшникова больше не живет с ним в одном доме и увезла сына, однако помогает супругу и надеется на его выздоровление.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Политика
США ввели санкции против «дочки» «Роснефти»
18 февраля Минфин США ввел санкции против «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading и ее председателя совета директоров Дидье Касимиро.
Происшествия
В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом
Ранее спасательное ведомство информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае, площадь разлива уточнялась.
Здоровье
Минздрав разъяснил порядок оплаты больничного из-за карантина
Компенсация разницы между зарплатой и больничным в связи с карантином из-за новой коронавирусной инфекции в законодательстве не предусмотрена, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Гаджеты
LG объявила старт продаж 14 OLED-моделей
LG Electronics (LG) запускает в продажу линейку телевизоров 2020 года - 14 новых OLED-моделей, включая серию GX Gallery, модели 8K ZX и телевизоры 4K Ultra HD.
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Политика
Дональд Трамп объяснил отказ от обследования на коронавирус
Как сообщалось, коронавирус обнаружили у члена бразильской делегации, который на минувших выходных контактировал с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом в резиденции во Флориде.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Общество
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп из-за твита
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что коронавирус в Ухань привезли американские военные.