Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине захотели пересмотреть закон о языке

Принятый в 2019 году украинский закон о языке могут пересмотреть. Об этом в интервью изданию «Главком» заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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с чего всё началось
В интервью интернет-изданию «Главком
» политик отметил, что действующий сейчас закон о государственном языке страны вызывает для общества много рисков.
Телеканал 360°09:11

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В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке

Газета.Ru14:55

В партии Зеленского пересмотрят закон о госязыке

Известия12:55

На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

РИА Новости07:40

В «Слуге народа» заявили о готовности к дискуссии по закону о госязыке

RT на русском08:49

В Раде начали подготовку к проведению круглых столов по закону о госязыке

ТАСС08:35

Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть

Вести.Ru11:30

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Красная веснавчера в 09:12
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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

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Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:24
Политика

В Белом доме рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году

ФАН 14:18
Политика

Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19

Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает работу в связи с рекомендацией итальянских властей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране.
RT на русском 14:32
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 21 февраля в 11:07
Политика

В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы

Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском 15:28
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК 15:12
Происшествия

В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада

В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра. Об этом сообщает Waldeckische Landeszeitung.
Газета.Ru 09:50
Хоккей

Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
RT на русском 15:16
Единоборства

Фьюри: Уайлдер показал чемпионское сердце

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC.
Чемпионат вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал себя на фото без усов

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Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Московский Комсомолец 08:07
Армия и оружие

Путин заявил, что в России создают «оружие будущего»

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники.
Газета.Ru 01:39
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Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro

В России в продаже смартфон появится 3 марта по цене 36 990 рублей. Также был представлен "прокачанный" смартфон 9X.
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Общество

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Российская газета 06:44
Происшествия

Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину

BFM.ru 05:50
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
Общество

Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.
Lenta.ru 03:39
Армия и оружие

Турция не друг России, и никогда им не станет — Амр Элдиб

Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot.
Новостной фронт 22 февраля в 07:12
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Красная весна 21 февраля в 16:01
Армия и оружие

Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии

Высокопоставленный боевик «Демократических сил Сирии» убит в результате взрыва у штаб-квартиры в городе Ракка, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.
Политика Сегодня 22 февраля в 23:55
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
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Кино

Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

Телепрограмма 05:49
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Наука

В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет

Окаменелости примерно миллиард лет, что соответствует ориентировочному времени появления зеленых водорослей.
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Происшествия

В Новочеркасске умер 4-летний ребенок, вдохнув канцелярский гвоздик

Малыш игрался дома и в какой-то момент нашел канцелярский гвоздик и вдохнул его.
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Политика

Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами

Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии.
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Происшествия

В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и фуры

ДТП произошло в понедельник, 24 февраля, на Харьковской площади. По последним данным, в результате аварии пострадали 12 человек.
REGNUM 12:40
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
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