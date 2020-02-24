Политика
Lenta.ruНа Украине захотели пересмотреть закон о языке
Принятый в 2019 году украинский закон о языке могут пересмотреть. Об этом в интервью изданию «Главком» заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Читать в источнике
Оценить182
с чего всё началось
В интервью интернет-изданию «Главком» политик отметил, что действующий сейчас закон о государственном языке страны вызывает для общества много рисков.Телеканал 360°09:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Политика
Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19
Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает работу в связи с рекомендацией итальянских властей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране.
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Политика
В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы
Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада
В Германии автомобиль въехал в толпу во время парада Марди Гра. Об этом сообщает Waldeckische Landeszeitung.
Хоккей
Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
Единоборства
Фьюри: Уайлдер показал чемпионское сердце
Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал себя на фото без усов
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Армия и оружие
Путин заявил, что в России создают «оружие будущего»
Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники.
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
В России в продаже смартфон появится 3 марта по цене 36 990 рублей. Также был представлен "прокачанный" смартфон 9X.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Общество
Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.
Армия и оружие
Турция не друг России, и никогда им не станет — Амр Элдиб
Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Армия и оружие
Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии
Высокопоставленный боевик «Демократических сил Сирии» убит в результате взрыва у штаб-квартиры в городе Ракка, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Наука
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет
Окаменелости примерно миллиард лет, что соответствует ориентировочному времени появления зеленых водорослей.
Происшествия
В Новочеркасске умер 4-летний ребенок, вдохнув канцелярский гвоздик
Малыш игрался дома и в какой-то момент нашел канцелярский гвоздик и вдохнул его.
Политика
Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами
Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии.
Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и фуры
ДТП произошло в понедельник, 24 февраля, на Харьковской площади. По последним данным, в результате аварии пострадали 12 человек.
Происшествия