Политика
Lenta.ruНа Украине захотели пересмотреть закон о языке
Принятый в 2019 году украинский закон о языке могут пересмотреть. Об этом в интервью изданию «Главком» заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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с чего всё началось
Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Ткаченко сообщил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу, который запланирован на ближайшее время, передает портал "Главком".Газета.Ru09:16
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