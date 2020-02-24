с чего всё началось

Принятый в 2019 году украинский закон о языке могут пересмотреть. Об этом в интервью изданию «Главком» заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

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