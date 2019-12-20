Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства. «С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.
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Арсен Аваков
Постановление кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем — отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей.
— Арсен Аваков, украинский политикREGNUM 06:33

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