Политика
RT на русскомНа Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства. «С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.
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Постановление кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем — отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей.
— Арсен Аваков, украинский политикREGNUM 06:33
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Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемой дочери Катерине Тихоновой
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Происшествия
В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей никакой прибыли.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Политика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась обнаженной
32-летняя американская плюс-сайз модель Эшли Грэм готовится впервые стать мамой: она решилась на фотосессию на позднем сроке беременности.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Общество
МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости
Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Футбол
Фигу опроверг слухи о романтических отношениях с Гвардиолой
Бывший хавбек сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал слух о том, что в бытность игроком «Барселоны» он поддерживал романтические отношения с нынешним наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Общество
Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Общество
Владельца пиратских онлайн-кинотеатров впервые осудили в России
Красногорский городской суд Московской области признал владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина виновным в нарушении авторских прав и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Общество
Президенту рассказали о трущобах для ветеранов в Сочи
О трущобах для ветеранов в Сочи рассказал президенту РФ Владимиру Путину участник пресс-конференции 19 декабря.
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.