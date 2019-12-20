Постановление кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем — отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей.

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства. «С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование», — говорится в сообщении.

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Происшествия Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.

Космос NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.

Футбол Футболист сборной Украины провалил допинг-тест Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».

Политика Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате По информации репортеров программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, премьерный фильм Аллы Борисовны не принес ей никакой прибыли.

Религия Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Политика Украина задумала спасти Европу от газового кризиса Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.

Общество МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Футбол Фигу опроверг слухи о романтических отношениях с Гвардиолой Бывший хавбек сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал слух о том, что в бытность игроком «Барселоны» он поддерживал романтические отношения с нынешним наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Общество Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.

Общество Владельца пиратских онлайн-кинотеатров впервые осудили в России Красногорский городской суд Московской области признал владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина виновным в нарушении авторских прав и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.